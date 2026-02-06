蘇巧慧拋6大福利政見 黃國昌公布首波政見談都更

政治中心／王云宣、楊柏珏、SNG 新北報導

民進黨新北市長參選人蘇巧慧贏在起跑點，日前拋出老幼六大福利政見，而民眾黨參選人黃國昌，今天也公布首波政見談都更，不過卻遭綠營議員打臉，因為他提出的內容新北市府早就在進行中。





民進黨新北市長參選人蘇巧慧出席農民節表揚大會 特地和現場年長者分享提出的六大福利政見（圖／民視新聞）









民進黨新北市長參選人蘇巧慧，出席農民節表揚大會，一一和台下選民握手寒暄，展現親和力，首波拋出六大福利政見的她，看板也陸續上架。

新北市長參選人（民）蘇巧慧：「講很久的，裝假牙補助最高5萬元，這樣好不好，別縣市都有講到了，我們在侯市長的基礎之上，好上加好繼續加碼。」

蘇巧慧穩紮穩打，從早產兒照顧津貼、0~6歲住院、疫苗補助，到國中小營養午餐免費，再到65歲以上假牙補助、敬老卡提高，從老顧到幼，早早提出專屬福利。

而民眾黨參選人黃國昌也跟進，在競選總部公布首波政見，只不過一開口喊口號，默契不佳，全體落漆，首場政見發表會，黃國昌主打「都更牌」，大喊都更新三箭，不過卻遭民進黨議員質疑，黃國昌真的有做功課嗎？

新北市長參選人（民眾）黃國昌：「效率不足的事情，我們提出了所謂的都更新幹線，針對爭議不斷的事情，我們提出了所謂的都更特攻隊，針對所謂資訊不明的問題，我們提出所謂，容積透明平台。」

新北市議員（民）卓冠廷：「2022年新北建照的預審制度，就已經上路了，黃國昌你做一下功課好不好，包含說容積要透明，網路上希望可以查得到，其實新北市網站上面都有，新北市府你加油好不好，黃國昌今天這樣子在臭你們，在酸你們，你們還不出來好好回應嗎？」





民眾黨新北市長參選人黃國昌召開記者會 提出首波＂都更＂政見（圖／民視新聞）









黃國昌不只政見遭到打臉，陪他出席政見發表會的民眾黨小雞陳世軒還肯定蘇巧慧"弱雞變母雞"，實力不容小覷。

新北市議員（民眾）陳世軒：「現在只要蘇巧慧要去視察掃街也好，或者是要拜票，是所有的小雞簇擁著她，所以我才會說，她從弱雞轉變成了一隻，有影響力的母雞，當然對比上一屆參選的林佳龍，加上她的爸爸蘇貞昌前院長，我都認為蘇巧慧有更大的優勢。」

新北市長參選人（民）蘇巧慧：「每個候選人有自己的價值跟特質，大家就是各自努力。」





民進黨新北市長參選人蘇巧慧勤走基層 連民眾黨議員陳世軒都直言＂弱雞變母雞＂（圖／民視新聞）









民進黨新北市長參選人，早早定於一尊，蘇巧慧起跑早，整合黨內派系，連不同陣營，都看在眼裡，勢必讓藍白更有壓力。

