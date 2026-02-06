政治中心／綜合報導

民進黨新北市長參選人蘇巧慧贏在起跑點，日前拋出老幼六大福利政見，而民眾黨參選人黃國昌，今天也公布首波政見談都更，不過卻遭綠營議員打臉，因為他提出的內容新北市府早就在進行中，還有網友開酸"政見記者會根本是建商募款會"。

蘇巧慧拋6大福利政見 黃國昌公布首波政見談都更

民進黨新北市長參選人蘇巧慧出席農民節表揚大會 和台下長輩分享六大福利政見（圖／民視新聞）民進黨新北市長參選人蘇巧慧，出席農民節表揚大會，一一和台下選民握手寒暄，展現親和力，首波拋出六大福利政見的她，看板也陸續上架。

廣告 廣告

新北市長參選人（民）蘇巧慧：「講很久的，裝假牙補助最高5萬元，這樣好不好，別縣市都有講到了，我們在侯市長的基礎之上，好上加好繼續加碼。」

蘇巧慧穩紮穩打，從早產兒照顧津貼、0~6歲住院、疫苗補助，到國中小營養午餐免費，再到65歲以上假牙補助、敬老卡提高，從老顧到幼，早早提出專屬福利。

而民眾黨參選人黃國昌也跟進，在競選總部公布首波政見。

新北市長參選人（民眾）黃國昌：「效率不足的事情，我們提出了所謂的都更新幹線，針對爭議不斷的事情，我們提出了所謂的都更特攻隊，針對所謂資訊不明的問題，我們提出所謂，容積透明平台。」

新北市議員（民）卓冠廷：「2022年新北建照的預審制度，就已經上路了，黃國昌你做一下功課好不好，包含說容積要透明，網路上希望可以查得到，其實新北市網站上面都有，新北市府你加油好不好，黃國昌今天這樣子在臭你們，在酸你們，你們還不出來好好回應嗎？。」

蘇巧慧拋6大福利政見 黃國昌公布首波政見談都更

民眾黨新北市長參選人黃國昌召開政見記者會 遭民進黨議員酸都是新北市府正在執行中的內容（圖／民視新聞）黃國昌不只政見遭到打臉，民進黨立委王義川也發文大酸"建商女婿開加速都更記者會"，網友跟進怒批「不是政見記者會，是建商募款會」、「蘇巧慧政見受惠的是長輩小孩，黃國昌的政見受惠者是建商地主」。陪黃國昌出席政見發表會的民眾黨小雞陳世軒還肯定蘇巧慧"弱雞變母雞"，實力不容小覷。

新北市議員（民眾）陳世軒：「現在只要蘇巧慧要去視察掃街也好，或者是要拜票，是所有的小雞簇擁著她，所以我才會說，她從弱雞轉變成了一隻，有影響力的母雞，當然對比上一屆參選的林佳龍，加上她的爸爸蘇貞昌前院長，我都認為蘇巧慧有更大的優勢。」

新北市長參選人（民）蘇巧慧：「每個候選人有自己的價值跟特質，大家就是各自努力。」

蘇巧慧拋6大福利政見 黃國昌公布首波政見談都更

蘇巧慧出席地方行程身邊皆有黨內小雞陪同 民眾黨議員陳世軒表示從＂弱雞變母雞＂（圖／民視新聞）蘇巧慧起跑早，成功整合黨內派系，也勢必讓藍白更有壓力。

原文出處：蘇巧慧拋6大福利政見 黃國昌公布首波政見談都更

更多民視新聞報導

蘇巧慧拋6大福利政見 黃國昌公布首波政見談都更

打臉黃國昌！拋新北「都更新三箭」 議員曝真相：政見不是剪貼重發

館長嗆藍「罷免完膨脹」！曝黨內「千瘡百孔」：把自己打死

