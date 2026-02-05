蘇巧慧挺營養午餐免費 黃國昌：拿在野黨政績大開個人支票

民眾黨主席黃國昌批評蘇巧慧的政見。陳祖傑攝



民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨天提出公立國中小學童免費營養午餐等6大福利政見，對手民眾黨主席黃國昌今（2/5）天批評，蘇巧慧一方面批評在野黨修《財政收支劃分法》，另一方面卻又拿藍白通過法律所增加的財源，大開個人的支票。

針對中央政府未依法編列警消退休金預算，黃國昌今早陪同數百名退休警消前往台北高等行政法院，遞狀提起團體訴訟。

對於蘇巧慧力挺營養午餐免費，黃國昌受訪時表示，民進黨政府一直玩兩面手法，一方面批評在野黨修《財政收支劃分法》，給地方政府更多財源，但蘇巧慧竟然還有臉，拿修法後所增加的財源，大開個人支票。

黃國昌說，民進黨政府不要以為台灣人民是傻子，大家都看得懂，所以蘇巧慧必須先回答，「這些政見的錢從哪裡來？是不是修完《財政收支劃分法》以後，地方政府才有比較多財源，能夠照顧老百姓生活？」

黃國昌批評，竟然有立委一方面反對修法、反對給地方政府更多財源，另一方面又拿別人通過法律所增加的財源，大開個人的支票，「我相信，新北市民的眼睛是雪亮的。」

最後，黃國昌表示，新北市長這一局，民眾黨跟國民黨會彼此合作，請民進黨不要見縫插針、挑撥離間，「我可以跟你們講：省省、省省，我們一定會推出最強的團隊，贏得最後的勝利。」

