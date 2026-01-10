蘇巧慧挺進藍票倉中和 黃國昌拚週末造勢

新北市 / 綜合報導

備戰2026新北市長選戰，民進黨拍板由立委蘇巧慧出線角逐，今(10)日來到中和掃街，力拚在傳統藍營選區突圍。對比之下，藍白這邊還喬不攏民眾黨主席黃國昌明(11)日將舉行造勢活動，但前主席柯文哲不會出席，還傳出報名人數不如預期，對此，新北黨部主委周台竹駁斥，表示這是揣測，並沒有根據。

屈身緊握相親的手，立委蘇巧慧備戰，2026新北市長選舉，今(10)日一早來到偏藍選區中和，積極與攤商搏感情，上週永和這週中和，力拚在藍營票倉突圍，立委(民)蘇巧慧說：「我也照著我們的節奏一場又一場，不只是今天現在在中和的枋寮市場，新北市29個區，我們每一區都會走到。」

母雞帶小雞，母雞現身小雞們當然沒缺席，包含選區2名議員張維倩張嘉玲，以及上回連任失利的張志豪，就連過去的中和立委江永昌也到場，營造團結士氣，對比民進黨已經拍板，藍白這邊怎麼合還喬不攏。

以國民黨方面，熱門人選包括北市副市長李四川，與新北市副市長劉和然，黨部預計在1月底確認人選及協商，若協商不成才會採取民調，相較之下，黃國昌造勢活動主持人說：「新北的選擇，黃國昌。」黃國昌11日預計在偏綠選區三重再辦造勢，不過當天柯文哲因為到嘉義幫張啓楷輔選，確定不出席，如今更有網路媒體報導這場活動報名情況不如預期。

還傳出中央評議委員廖志杰，在群組求救希望更多人參與，新北黨部主委周台竹說：「沒有聽到人數不如預期等等，我想這是揣測吧，沒有一個根據的東西吧，我想現在很多，在那個傳播的那些消息，很多是假訊息。」

新北黨部主委闢謠就怕在造勢前一天傷了士氣黃國昌在柯文哲不在的情況下，人氣到底為何當天見真章。

