蘇巧慧掃街備戰2026 黃國昌成立新北競總待藍營整合

新北市 / 綜合報導

民眾黨主席黃國昌今(1)日卸任立委後，馬上 成立 新北市長競選總部，前主席柯文哲和戰鬥藍領袖趙少康都特別前來站台。趙少康更透露，國民黨新北市長人選農曆年前應該會決定，而且藍白一定要合作，預計3月與民眾黨協商人選。與此同時，民進黨立委蘇巧慧早已起跑多時，持續掃街與選民互動。

在歡呼聲中走進會場，民眾黨主席黃國昌卸任立委後，正式宣布成立新北市長競選總部，不只前主席柯文哲現身力挺，國民黨要角戰鬥藍領袖趙少康也出席，更有不少藍委送上花籃祝賀，民眾黨主席黃國昌說：「我會用一步一腳印，讓新北市民相信，國昌是一個說到做到，而且有執行力的人，在各自努力的情況下，三角形的兩邊加起來，一定大於第三邊。」

只是前一天合體柯文哲出席活動，一名女子突然上前陳情引發衝突，黃國昌被發現低頭走人外，還默默退到遠處獨留柯文哲一人面對，甚至女子出現前黃國昌還向一旁「使眼色」，畫面引發熱議黃國昌出面闢謠，民眾黨主席黃國昌說：「人家要陳情的時候，難道你要站到前面去把人家推開，或把人家擋住嗎。」

但作為「藍白合」，曾經破局的當事人，這回新北能否整合成功，趙少康也有話想說但卻是話中有話，戰鬥藍領袖趙少康說：「國民黨就是李四川，春節之前，國民黨決定人選，國民黨跟民眾黨在3月，應該會協調好，到底誰出來。」

不管藍營是由台北市副市長李四川，還是新北市副市長劉和然出線，與黃國昌協調，藍白總會推出「最強候選人」，畢竟獲得民進黨提名的，立委蘇巧慧早已起跑多時，立委(民)蘇巧慧說：「下個禮拜起我也會開始陸續推出政見，未來競選總部的部分，如果找到適當的地點，也會跟大家報告。」不著急成立競總，而是持續維持步調穩紮穩打，2026新北選戰倒數300天，三方人馬各自為戰。

