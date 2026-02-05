蘇巧慧推六大政見 黃國昌譏：反修財劃法卻急著拿成果開支票

民眾黨主席黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞]

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨公布福利政見影片，其中提到包括公立國中小學營養午餐免費等六大政見，對手民眾黨主席黃國昌今（5）日砲轟，蘇巧慧開政見的錢從哪裡來，不就是修完《財政收支劃分法》後，地方政府才有較多財源？立委一面反對修法給地方更多財源、另方面急著拿別人通過法律所增加的財源大開個人支票？

黃國昌上午出席「護警消尊嚴 賴清德還錢」民眾黨提千名警消團體訴訟記者會，會後接受媒體聯訪。

廣告 廣告

有媒體提問，《聯合報》昨刊登專訪，黃國昌被問到 PK 呼聲很高的國民黨新北市長人選、台北市副市長李四川，黃自認比李有活力、有幹勁、知道怎麼對付民進黨？另怎麼看蘇巧慧昨公布六大福利政見，其中也包括黃國昌認同的營養午餐免費？

黃國昌回應，蘇巧慧在公佈政見時，先回答一個問題，他們在立法院修法修《財劃法》，要給新北市更多的財源，讓新北市政府能夠好好做事，照顧新北市民的食衣住行育樂的時候，「請問蘇巧慧妳為什麼反對？妳為什麼反對？妳到目前連這個最基本的問題都不敢站出來回答，結果民進黨政府繼續玩兩面手法。」

黃國昌直言，一方面痛批在野黨修《財劃法》，結果民進黨自己想要選新北市長的蘇巧慧，竟然還有那個臉拿我們增加的財源拿出來大開她個人的支票。民進黨政府真的不要以為台灣人民是傻子，大家都看得懂。

黃國昌嗆聲，蘇巧慧先回答，「妳開這些政見的錢從哪裡來的？錢從哪裡來？是不是我們修完《財劃法》以後，地方政府才有比較多的財源，能夠照顧老百姓的生活？」他批，怎麼會有這樣子的立法委員，一面反對修法，反對給地方政府更多的財源，另外一方面急著拿別人通過的法律所增加的財源來大開個人的支票？相信新北市民的眼睛是雪亮的。

至於說在新北市長這一局，黃國昌稱，民眾黨跟國民黨彼此之間的合作，也請民進黨的朋友不要想要再見縫插針、挑撥離間。「我可以跟你們講省省吧、省省，我們一定會推出最強的團隊，贏得最後的勝利。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

李貞秀國籍爭議難解 陳昭姿喊話民進黨：勇敢修憲啊

春聯揮毫「一馬平川」暗示超過李四川？黃國昌：不要太多政治聯想