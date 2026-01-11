蘇巧慧推新北營養午餐免費 劉和然：恐排擠重要預算

台北市推動國中小免費營養午餐後，各縣市陸續表態跟進，六都目前僅剩新北尚未宣布全面免費。新北市長參選人、民進黨立委蘇巧慧表示，即便財源較吃緊，若未來當選仍會推動兒童營養午餐全面免費，並強調要提升品質、精進制度；新北市副市長劉和然則指出，新北約有32萬名學生，若全面免費估需46億元，相關經費如何配置值得深思討論，並批評「只是這樣子的宣佈，我覺得這不是很負責」。

蘇巧慧指出，新北市財政條件相對困難，並批評財劃法修正後，新北的人均資源從六都最低變成全國最低，對新北「沒有幫助」。她說，北北基桃是共同生活圈，既然桃園已做到、台北也將全面免費，新北孩子也應享有同樣權益。蘇巧慧也說，若她有機會擔任市長，將以孩子權益為最優先，努力調度資源推動營養午餐全面免費，並強調不只要免費，也要提升供餐品質與制度。

對此，新北市副市長劉和然回應，表示新北情況特殊、有約32萬名孩子，資源該如何使用應審慎斟酌，認為「只是這樣子的宣佈，不是很負責」。他提到，蘇巧慧若真的要來新北服務，「一定要深度瞭解」，並直言蘇巧慧近期的發言與作法、包括對財劃法的看法來看，「我覺得你目前真的還不夠，還需要再去努力」。

劉和然指出，若全面免費營養午餐，預估經費高達46億元，規模相當於新北一年的特教預算，也接近校舍整建、老舊校舍修補約50億的規模。他說，若納入教育預算，是否會排擠原本施政項目，以及若採外加方式，46億元是否要全數投入此項措施都值得再深思討論。劉和然強調，「所有的資源畢竟是有限的，要放在最需要人的手上」。

責任編輯／周瑾逸

