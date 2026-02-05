蘇巧慧推營養午餐免費等六大政見 黃國昌：反修財劃法卻拿成果開個人支票

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨（4）日公布政見，提到包含公立國中小學營養午餐免費等六大政見。民眾黨新北市長參選人黃國昌今天被問及此事，質疑蘇巧慧開政見的錢從哪裡來？不就是修完財政收支劃分法後，地方政府才有較多財源？黃國昌批蘇巧慧一方面反對修法給地方政府更多財源、另一方面急著拿別人通過法律所增加的財源大開個人支票？

民眾黨主席黃國昌。（圖／方炳超攝）

黃國昌今早出席「護警消尊嚴 賴清德還錢」民眾黨提千名警消團體訴訟記者會，會後接受媒體聯訪。有媒體提問，怎麼看蘇巧慧昨公布六大福利政見，其中也包括黃國昌認同的營養午餐免費？

黃國昌回應，蘇巧慧在公布政見時，先回答一個問題，他們在立法院修法修財劃法，要給新北市更多的財源，讓新北市政府能夠好好做事，照顧新北市民的食衣住行育樂的時候，請問蘇巧慧為什麼反對？到目前連這個最基本的問題都不敢站出來回答，結果民進黨政府繼續玩兩面手法。

黃國昌說，一方面痛批在野黨修財劃法，結果民進黨自己想要選新北市長的蘇巧慧，竟然還有那個臉拿增加的財源拿出來大開她個人的支票。民進黨政府真的不要以為台灣人民是傻子，大家都看得懂。

黃國昌痛批，怎麼會有這樣子的立法委員，一方面反對修法，反對給地方政府更多的財源，另外一方面急著拿別人通過的法律所增加的財源來大開個人的支票？相信新北市民的眼睛是雪亮的。

至於說在新北市長藍白合議題，黃國昌稱，民眾黨跟國民黨彼此之間合作，也請民進黨的朋友不要想要再見縫插針、挑撥離間，省省吧，「我們一定會推出最強的團隊，贏得最後的勝利」。



