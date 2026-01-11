蘇巧慧推營養午餐免費 黃國昌嗆：當初為何反修財劃法？

前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪（左起）、民眾黨主席黃國昌、黃國昌妻子高翔、柯文哲胞妹柯美蘭。 圖：周煊惠 / 攝

對於近日各縣市推出營養午餐免費政策，民進黨新北市長參選人蘇巧慧說，若她當選，推動兒童營養午餐不只免費，還要提升品質。有意參選2026新北市長的民眾黨主席黃國昌今（11日）批評，在野黨推動修財劃法後，讓新北市一年可多407億預算推動市政，蘇巧慧當初為何反對修財劃法？現在才突然跳出來喊說要推動免費營養午餐。

黃國昌下午於三重綜合體育館舉行「新北市後援會成立大會」，前黨主席柯文哲前往嘉義輔選，柯妻陳佩琪、黃國昌妻子高翔、柯文哲胞妹柯美蘭、黨籍立委陳昭姿、劉書彬及無黨籍立委高金素梅、「網紅」館長陳之漢等人都到場站台力挺。

柯美蘭指出，有人為升官趨炎附勢、有人為位置保持沈默，但黃國昌的信念是政治是責任、對人民承諾，過去一年中，她哥哥柯文哲在土城看守所，黃國昌一次次發聲、帶領民眾對不公不義抗爭，身為家屬，她是滿滿感動、感謝。

高金素梅表示，很多人訝異她來參加，經過去年荒謬的大罷免，現在人民要的就是「民進黨下台」，期待在野再團結一次，並感謝黃國昌在立院捍衛原住民土地正義、歷史正義，協助通過很多原民法案，並激動喊「民進黨不倒，台灣不會好！」希望在野大團結，奪回2026、2028，讓台灣人不要上戰場，讓台灣永遠和平，喊「國昌老師，加油」。

陳佩琪說，去年柯文哲遭受司法一整年迫害、折磨，黃國昌帶領大家，也給了她力量，並透露柯常跟她說，最讚賞黃國昌的是去年接下黨主席「承擔的勇氣」，原本民眾黨被打到只剩7%支持度，黃國昌帶領以來，陸續恢復到12％至15％支持度，希望各地小草繼續幫民眾黨發揚光大。她也承諾，知道很多議員新人想投入選舉，雖她沒辦法幫民眾黨開疆闢土，但若大家需要，她願意承擔、幫大家選舉助一臂之力。

黃國昌致詞直言，2026年的今天，需要的是有魄力、決心、執行力、效率的新北市長，他跟大家報告「我準備好，新北，我來！」政治核心在執行力，他絕不空口說白話，並提出在他長大的汐止，永遠的痛就是交通，為社後多一條高速公路閘道，當初2000年就聽過這政見，他2015年參選汐止立委時，看到這政見，只想著為何這麼卑微的要求，拖了15年？

黃國昌稱，2016年他進入立院，找新北市政府、交通部的人溝通多次，3年時間不斷找他們開會，兩邊對清楚怎麼設計、符合規範，2019年離開立院時，交通部正式核定南下閘道，不只通過設計、經費也撥了，拖16年做不到的事，黃國昌在一任立委任期內就完成了，這就是執行力。

談及台北市長蔣萬安率先提出營養午餐免費政見，黃國昌表示，他幫蔣萬安鼓鼓掌，但民進黨新北市長參選人蘇巧慧也說要推營養午餐免費政策，他想請教一件事，過去中央政府把錢全握在自己手上，以前民進黨在野時，他曾參加過台灣智庫研究修正財劃法，讓各縣市制度性分配，而非看政府臉色，才是正本清源之道。

黃國昌直言，上屆新北市長選舉時，時任民進黨新北市長參選人林佳龍稱，財劃法一定要修，結果他進入立院後，跟很多在野黨立委推動修財劃法，幫民進黨實現跳票12年的支票，想請教蘇巧慧，當初為何反對修財劃法？等到在野黨推動修正後，讓新北市每一年多407億預算可推動市政時，蘇巧慧又突然跳出來喊說，當選新北市長要推動免費營養午餐？

黃國昌痛斥，這就是他跟民進黨做事不一樣的地方，當民進黨說空話騙選票時，民眾黨用身體對獻給選民的每一份承諾，這就是民眾黨的魄力、執行力。

