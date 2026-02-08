蘇巧慧推長者假牙補助5萬 黃國昌酸大撒幣、不負責任

黃國昌今（8日）批評，假牙補助5萬的政策經過試算，一年就要220億元的預算；一個負責任的市府不能在沒有財政規劃下，提出不負責任、大撒幣的政策。（圖／民眾黨提供）

民眾黨主席黃國昌競選新北市長，連日在新北各地掃街爭取選民認同，他昨被民眾以民進黨新北市長參選人蘇巧慧所提的「長者假牙補助5萬」為例，詢問他「要補助多少？」對此，黃國昌今（8日）批評，假牙補助5萬的政策經過試算，一年就要220億元的預算；一個負責任的市府不能在沒有財政規劃下，提出不負責任、大撒幣的政策。

黃國昌今至淡水中山市場向市民朋友和攤商拜年，並發送春聯、紅包袋及垃圾袋。他接受媒體訪問時，被問及怎麼看待蘇巧慧的「假牙5萬補助政策」時，給了「大撒幣」的直接答案。

黃國昌昨在新莊宏泰市場向民眾、攤商拜年時，被一名豬肉攤老闆詢問，蘇巧慧提出65歲以上長者假牙補助最高5萬元，那他要補助多少？對此，黃今表示，雖然知道攤商大哥是蘇巧慧的支持者，但他還是非常願意敞開心胸、好好溝通。

黃國昌表示，這個政策一點都不新，2018年、2022年時，蘇貞昌、林佳龍競選新北市長時都提過。可目前新北市65歲以上長者突破90萬人口，以5成需要假牙的需求，45萬人、1人 5萬元，一年就要220億元的預算。

黃國昌認為，一個負責任的市府在規劃福利政策時，得要理性地把所有的資源用在刀口上，而不是在沒有財政規劃下，提出不負責任、大撒幣的政策，否則很多社福資源會相互排擠。

黃國昌表示，這不僅對於銀髮族福祉提升、整體社福政策，都會造成非常不利的影響。把新北市歲入、歲出攤出來看，就可以知道哪些福利政策可行、哪些福利政策不負責任，期待有公開機會跟蘇巧慧或是國民黨所要提名的市長候選人，針對新北市財政理性地公開討論。

黃國昌指出，這也是為何在野在立法院積極推動《財劃法》的修正，因為如果沒有給地方政府合理的財源，地方政府有很多要做的事情，根本就沒辦法做。「對於新北市政，大家就事論事，理性討論，才是健康的選舉活動」。

媒體追問，是否有規劃福利政策？黃國昌提及，民眾黨先前已經提出邁向2029年的「九箭」政策，針對幼托、銀髮族的照顧，或者是新北的教育、交通政策，提出非常完整的規劃。

黃國昌強調，針對銀髮族，政見中已清楚列明，65歲以上的長者健保費由市府補助，該政策可以涵蓋各個銀髮族所關心的層面，以及符合實際需求，「在邁向超高齡社會的時候，政府應該要承擔責任」。



