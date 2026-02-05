蘇巧慧推首波紙本政績文宣 藍議員批「立場矛盾、非常心虛」

民進黨立委蘇巧慧自正式獲得民進黨提名參選新北市長後，4日推出首波六大福利政見，5日再度推出首波紙本政績文宣。（高鈞麟攝）

民進黨立委蘇巧慧自正式獲得民進黨提名參選新北市長後，4日推出首波六大福利政見，5日再度推出首波紙本政績文宣，文宣中塞滿3屆立委任期內為新北爭取的建設。國民黨新北市議員江怡臻批評，蘇身為立法委員，卻在立法院反對財劃法修法，反對替新北市增加合理財源，卻在地方大談高額福利政策，立場前後矛盾。

蘇巧慧表示，她擔任立委以來，持續為新北爭取各項建設，包括TPASS行政院通勤月票1200北北基桃吃到飽、林口、五股、汐止、土城四大交流道增建，捷運萬大樹林線、三鶯線、環狀線、安坑及淡海輕軌、淡江大橋，新北汙水下水道改善、班班有冷氣、板橋兒童未來館，以及新北43所中小學操場、廁所共230多項校園建設。

蘇巧慧表示，她不是來拚一場選舉的輸贏，而是爭取一個可以為新北市服務、讓新北更好的機會，目前只是第一波紙本政績文宣，將在新北各區派報投放，未來她也會針對自己的政見，透過基層掃街拜票、架設看板、製作政績與紙本政見文宣，以及社群短影音等陸、空戰方式，讓更多市民朋友了解她的成績，以及對新北的願景。

針對蘇巧慧近日拋出的六大福利政策，外界高度關注可行性與財政來源，江怡臻指出，經初步估算，相關政策所需經費至少高達220億元，每一項都是龐大的長期支出。蘇巧慧若真認為福利政策如此容易推動，又何必等到現在才開出支票？

江怡臻說，更令人不解的是，蘇巧慧身為立法委員，卻在立法院反對《財政收支劃分法》修法，反對替新北市增加合理財源，今日卻在地方大談高額福利政策，立場前後矛盾。

江怡臻指出，媒體今進一步追問財源何來？是否在透支未來？蘇巧慧卻僅以「善用調度資源的能力」回應，未提出任何具體數字、財源結構或配套說明，明顯是實問虛答，非常心虛。

江怡臻強調，財政是數學問題，不是文學問題，更不是口才問題。資源有多少就是多少，若沒有新增財源，所謂調度究竟要怎麼調？是要挖東牆補西牆，還是把財政壓力轉嫁給下一代？

江怡臻批評，話術無法解決問題，更不該拿來欺騙新北市民，呼籲中央政府和蘇候選人，應落實《財劃法》精神，如期、如數增加新北市統籌分配稅款，同時停止苛扣新北市的一般性與計畫型補助款，這才是地方能夠穩健推動福利政策的關鍵。蘇巧慧若願意真正站在新北市民這一邊，棄暗投明，還來得及。

