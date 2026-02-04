蘇巧慧提六大福利政見 零到六歲免醫療部分負擔、老人假牙補助五萬 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】民進黨新北市長參選人蘇巧慧4日公布福利政見影片，內容聚焦「幼老福利」，提出包含「公立國中小學童免費營養午餐」、「零到六歲免門診和住院部分負擔」、「零到六歲免費接種腸病毒和輪狀病毒疫苗」、「早產兒三萬元照顧津貼」、「六十五歲以上假牙補助最高五萬元」，以及「敬老卡點數提高至一千點且全年不歸零」等「六大福利政見」。

「減輕家庭負擔，是做為新北市長最重要的事」。蘇巧慧說，若她當選市長，除了公立國中小學童的營養午餐全面免費，也將持續和各校團膳業者、家長會合作，提升營養午餐的品質、強化供餐系統，讓孩子吃得美味健康，也讓家長更安心。

同時，身為兩個孩子的媽媽，她瞭解育兒路上的焦慮與壓力，特別是孩子生病時隨之而來的醫療開支，因此她提出新北市零到六歲孩童看醫生，「免門診和住院部分負擔」以及「腸病毒和輪狀病毒疫苗免費接種」的福利政策，並提供早產兒家庭三萬元的照顧津貼，讓所有育兒家庭得到完善照顧。

除了減輕育兒家庭負擔，針對高齡化社會下的家庭支出增加，蘇巧慧也同步推出兩項銀髮福利政策來減輕青壯世代的負擔。第一項就是「六十五歲以上假牙補助最高五萬元」，讓長輩不再因為經濟考量，犧牲健康與笑容。

蘇巧慧提出的另一項老人福利政見是將「敬老卡提升至 1000 點，且效期從一個月延長至一年，剩餘點數將不再每月歸零」。蘇巧慧說，這個政見是許多長輩跟她反映的訴求，希望敬老卡點數可以提高之外，使用時間和地點都要更有彈性。

未來她的團隊將持續研議擴大使用範圍，讓敬老卡不僅能搭車、運動，更能深入長輩的日常休閒娛樂，讓敬老卡使用起來更彈性、更貼心！

蘇巧慧表示，這次提出的六大福利政見，是為了讓肩負上下照顧壓力的「三明治族群」不再孤軍奮戰。過去她在國會，和中央政府成功推動多項福利政策，包含班班有冷氣、公托與準公托補助、私立大學學雜費減免、住宿型長照機構補助等，證明自己具備資源調度的能力，未來她會將這套成功模式帶進新北市府。

蘇巧慧指出，「溫暖、創新，會做事」是她這次選舉的主軸，這次選在農曆年前發布六大福利政見，就是要展現對城市治理「有備而來」的決心，要讓市民在新春團圓之際，看見更有感的溫暖政見。