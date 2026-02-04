蘇巧慧提新北六大福利政見 民眾黨憂心財政周五端牛肉

民眾黨主席黃國昌1日在新莊區成立新北市長競選總部，在通過黨內徵召參選後，發文對於民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧提出六大福利政見感到憂心財政，宣佈6日將召開記者會提出第一波政見。（張鎧乙攝）

針對民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧提出營養午餐免費、0到6歲免醫療部分負擔、老人假牙補助5萬塊等六大福利政見，今（4）日甫通過黨內徵召參選新北市長的民眾黨主席黃國昌，也隨即於社群平台發文指出「新北需要的是永續發展，而非透支未來的福利口號」，強調為新北的財政感到憂心，並預告6日將召開記者會提出第一波政見。

黃國昌發文表示，競選首長提出政見是好事，但看到蘇巧慧提出的六大福利政見，強調作為負責任的參選人必須直面核心問題，直言這六項政見每年將增加多少支出？財源具體從何而來？是否會導致新北市舉債度日、債留子孫？

黃國昌接著說，令人不解的是，先前立法院討論《財政收支劃分法》試圖為新北爭取更多經費時，蘇巧慧選擇反對；如今卻提出高額預算的支票。政見不應只是華麗的詞藻，更不能像賴清德總統興建百萬社宅承諾那樣跳票。

文末最後說到，城市治理需要的是專業與誠信。黃國昌也在文中預告周五早上十點將召開記者會提出第一波政見，要用數據與實務告訴外界什麼是真正經得起檢驗、對市民負責的政見藍圖。

