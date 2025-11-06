即時中心／廖予瑄報導

2026地方選舉進入備戰狀態！各政黨開始積極布局各縣市長提名。民進黨選對會昨（5）日召開會議，確定徵召立委蘇巧慧參選新北市長，並且有網友認為，只要她的選舉政見有「停辦新北耶誕城」，就有機會拿下板橋破6成的選票。對此，新北市長侯友宜今（6）日受訪時也回應，「新北歡樂耶誕城是一個城市的品牌」，並強調，市府這幾年對於交通狀況都一直都有掌握。

民進黨選對會昨日拍板定案，將徵召蘇巧慧參選2026新北市長，引發網友熱議，並認為只要她的選舉政見有一條是「停辦新北耶誕城」改善交通，就可以在板橋拿下超過6成的選票。

對此，記者提問侯友宜，網友會有如此反應，恐怕是因為市民對於耶誕城期間的交通很頭痛，因此也好奇，侯將如何改善交通？

侯友宜回應，對於「新北耶誕城」所帶來的交通影響，市府在這幾年一直都有掌握交通狀況，「不只有分流的規畫，還有交通號誌的管控」，他直指，民眾都很配合搭乘大眾捷運跟公車前往新北歡樂耶誕城，「交通目前都非常的順暢。」

侯友宜強調，誠摯邀請所有人到新北歡樂耶誕，「因為新北歡樂耶誕城不但是一個城市的品牌，也是國際知名的品牌」，他並重申，「能成為這樣一個品牌是不容易的。」

原文出處：快新聞／蘇巧慧提「停辦新北耶誕城」可拿板橋6成選票？ 侯友宜回應了

