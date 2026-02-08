蘇巧慧提6大福利政見 石一佑盼與「新北隊」攜手實踐好生活

248260201a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧近日提出6大福利政見，多項內容均為市議員石一佑與議會夥伴長期努力爭取的目標。石一佑表示，這些福利新北市民真的等太久了，身為全國人口最多的城市，地方區域廣大，政策推動卻頻頻慢半拍，令人遺憾。

蘇巧慧提出的6大福利包含公立國中小免費營養午餐、幼兒免門診與住院部分負擔、免費輪狀病毒與腸病毒疫苗、早產兒家庭照顧津貼3萬元、65歲以上老人裝假牙補助5萬元，以及敬老卡提升至1000點且效期採年度計算、不按月歸零。石一佑指出，這些政策其實在每次議會會期中，議員們都有要求新北市長侯友宜團隊執行。

廣告 廣告

然而，石一佑表示，侯市府過去常以「預算困難」或「需要討論」等理由拖延；蘇巧慧透過影片向市民宣告，福利政策不用再拖延，目標是一次到位。她認為，新北市民應享有的權益，應由「會做事」的蘇巧慧與石一佑共同來達成，並呼籲鄉親支持「新北隊」，共同完成新北好生活。

石一佑期許，透過這6大民生福利政見的全面落實，達成「新北慧做事、板橋佑更讚」的願景，讓中央與地方攜手合作，發揮最強行動力，為板橋及全體新北市民爭取更優質的在地生活。

照片來源：新北市議員石一佑臉書翻攝

更多CNEWS匯流新聞網報導：

新北泰山彈指部社宅工程啟動 李宇翔期待提供1200戶居住量能

新店碧瑤、錦秀社區坍塌後續 新北工務局加速搶修7戶今晨返家

【文章轉載請註明出處】