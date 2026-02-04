蘇巧慧提6福利政見 侯友宜：市府會照顧各族群

（中央社記者黃旭昇新北4日電）民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天公布6大福利政見，市長侯友宜表示，在有限的預算中，會全方位照顧各族群。民眾黨參選人黃國昌則質疑，恐增加財政負擔，呼籲重視永續發展。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天公布6大社會福利政見影片，包括公立國中小學童免費營養午餐、零到6歲免門診和住院部分負擔、零到6歲免費接種腸病毒和輪狀病毒疫苗、早產兒3萬元照顧津貼、65歲以上假牙補助最高5萬元，及敬老卡點數提高至1000點且全年不歸零。

對此，新北市長侯友宜今天於市政會議後接受聯訪表示，市府在有限的預算中，都會全方位照顧各族群。對於媒體詢問國民黨新北市長人選協調進度，侯友宜回應說，黨內仍在規劃中，與副市長劉和然、台北市副市長李四川都是多年同事，將團結面對。

台灣民眾黨籍新北市長參選人黃國昌傍晚在臉書（Facebook）發文表示，新北需要的是永續發展，而非透支未來的福利口號。他質疑蘇巧慧所提政見將增加多少財政支出，以及具體財源為何，是否恐債留子孫。

黃國昌說，先前立法院討論財政收支劃分法，試圖為新北爭取更多經費時，蘇巧慧選擇反對；如今卻提出高額預算的支票，城市治理需要的是專業與誠信。

新北市副市長劉和然上午接受聯訪表示，若沒有任何經驗、對新北市預算結構不瞭解就開支票，並非良好現象。新北市的人均預算一直偏低，每項福利措施、市政建設都要審慎面對。新北目前進入大建設、大翻轉時代，須審慎評估分配預算，舉債並非理想選項。（編輯：林恕暉）1150204