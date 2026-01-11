蘇巧慧攜手中和在地議員走訪市場 江永昌驚喜現身力挺

248260111a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

隨著春節腳步近了，新北市長候選人蘇巧慧展開「新北隊」掃街行動，昨（10）日深入中和枋寮市場，由中和區在地議員張維倩、張嘉玲及前立委江永昌全程陪同。在寒冷氣溫下，團隊逐一走訪攤商並發放春節小物，與基層民眾面對面互動，展現新北隊深耕中和、服務大小事的決心。

在中和枋寮市場的掃街行程中，張維倩與張嘉玲全員集合，在現場展現了高度的團結氣勢，不僅親手發放實用的春節菜瓜布，更與鄉親握手拜早年。特別的是，過去深耕中和的江永昌也驚喜現身力挺，引發許多老鄰居熱情響應，不少市場大哥大姐主動上前擁抱、閒話家常，熱烈氛圍驅散了冬日寒意。

張維倩表示，身為中和女兒，看到鄉親對蘇巧慧及團隊的熱情相挺，倍感親切。張嘉玲則強調，枋寮市場的好朋友過去對在地團隊非常照顧，這次「慧」做事團隊攜手合作，就是要展現最認真、最誠懇的服務態度。蘇巧慧也指出，新北隊將持續一步一腳印走遍29區，這不僅是年前的祝福，更是對市民最真摯的承諾。

現場鄉親頻頻加油打氣，讓這場市場拜年活動轉化為堅實的基層支持力量。蘇巧慧強調，未來會持續與在地議員並肩作戰，讓市民看見行動力與執行力，共同為新北的未來衝刺，讓新北更好。

照片來源：立法委員蘇巧慧臉書翻攝

