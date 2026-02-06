蘇巧慧攜高乃芸出席活動 吳琪銘兒吳昇翰登記參選拚接棒

社會中心／綜合報導

新北市長參選人蘇巧慧帶著小雞，議員參選人高乃芸，回到自己的鶯歌選區，和選民們一同慶祝農民節，而這回民進黨新北市議員黨內初選可以說是競爭激烈，除了高乃芸之外，也出了不少政二代接棒，像是立委吳琪銘的兒子-吳昇翰，就在今天到地方黨部登記參選。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧，回到自己的立委選區--鶯歌，跟市議員參選人高乃芸跑基層，和選民一同慶祝農民節表揚大會。除了跟著母雞跑地方，小雞們也陸續前往地方黨部登記參選。新北市議員參選人（民）吳昇翰：「那為什麼今天會用這樣的方式來參加初選，因為我也相信，政治絕對不是只有單純好聽的口號，小朋友他們所列出的夢想，都是我們應該要去幫他們完成，做成是我昇翰來參選，最重要的一個責任。」

廣告 廣告

蘇巧慧回鶯歌選區「帶小雞」 陪高乃芸出席農民節衝選情

蘇巧慧回鶯歌選區「帶小雞」 陪高乃芸出席農民節衝選情（圖／民視新聞）土樹三鶯選區的新人吳昇翰，帶了6位可愛小朋友來登記初選，象徵把希望與託付，傳遞給年輕世代，強調自己雖然是新人，但已經跟著立委父親吳琪銘服務地方多年。新北市議員參選人（民）吳昇翰：「我也在8年前就來進入到，我爸爸吳琪銘的團隊一起在地方，看他怎麼對於地方做建設，爸爸我對他也是很驕傲，年輕人最重要的就是學習，學著他對於地方的付出，跟對於地方的努力，我一定要做得比他更好。」年底新北市議員選戰，新人輩出，其中民進黨接棒的參選人，除了吳琪銘、吳昇翰這一對父子檔，還有新北第四選區的陳啟能、陳俊維，以及有意讓兒子角逐參選的陳永福、陳韋任；而非現任議員的部分，則有母女檔的賴秋媚、戴翎育，姑姪組合，高敏慧、高乃芸。

蘇巧慧回鶯歌選區「帶小雞」 陪高乃芸出席農民節衝選情

蘇巧慧回鶯歌選區「帶小雞」 陪高乃芸出席農民節衝選情（圖／民視新聞）新北市議員參選人（民）陳俊維（02.04）：「那從小也就知道議員這兩個字，它其實不是光芒而是全天候的責任。」黨內初選登記到2月10日截止，各參選人蓄勢待發，力拚初選。

原文出處：蘇巧慧回鶯歌選區「帶小雞」 陪高乃芸出席農民節衝選情

更多民視新聞報導

國民黨2028再輸賴清德一次？名醫分析：綠營鐵票、中間選民已回流

獨家／人瑞與68歲看護結婚！家屬疑「另有目的」曝曾贈豪宅 遭三度抵押3,500萬

豆腐媽媽替身演員受傷 《民視》發聲致歉：劇組負起全責、強化拍攝現場安全

