蘇巧慧支持營養午餐免費！黃國昌批「虛偽」 綠市議員反嗆：不熟地方問政

近日「營養午餐免費」的政策掀起討論，有意參選新北市長的民進黨立委蘇巧慧就喊出「若當選會立刻做」，對此，競爭對手民眾黨主席黃國昌今(9)日批她「虛偽」，質疑對方當初反對修正《財政收支劃分法》，讓人感到不勝唏噓；民進黨新北市議員翁震州則回嗆「黃委員可能不熟地方問政，要讓新北學童吃的更好，不能靠罵蘇巧慧委員，而是必須要求新北市政府」。

黃國昌表示，照顧好國家的下一代是每位從政者最重要的工作之一，因此當在野陣營的盧秀燕市長、蔣萬安市長、張麗善縣長、高虹安市長、謝國樑市長，乃至於民進黨的陳其邁市長，這兩天接連宣布學童的營養午餐將全面免費，這個方向對於面臨嚴重少子女化的台灣而言是正確的。

黃國昌接著說，然而「巧婦難為無米之炊」，如果沒有健全的地方財政，再怎麼好的政策都難以推行，這也是為什麼新國會從上任之初就不斷推動修正《財政收支劃分法》，改善過往中央集權又集錢的情況。這個道理並不困難，因為過去民進黨在野時就是這樣主張，當初2022年林佳龍部長代表民進黨參選新北市長時，也大喊要修正財劃法。

但非常遺憾的是，黃國昌認為，賴清德就任總統後所展現出的態度，就是不想修財劃法，卓榮泰甚至大言不慚地說「現行版本就是最好版本」，打臉過去的民進黨。直到國會三讀通過財劃法修法超過1年後，卓榮泰才遲交「院版財劃法」，直呼「火車早已過站，卓榮泰卻還在哭天搶地，實在是非常可笑。從財劃法的修正，更可以印證民進黨就是一個芭樂黨，選舉時慣性開支票騙票，卻從來沒有想要認真兌現」。

針對蘇巧慧支持營養午餐免費的提案，黃國昌表示，看完只感到不勝唏噓，「蘇委員難道忘了，當初國會在修正財劃法、健全地方財政時，她採取的立場是反對，並和民進黨立委一同在議場耍猴戲、無理杯葛嗎？如今又再次為了要選舉拿香跟拜，用在野黨爭取到的新北財源來大開支票，臉皮之厚，讓人嘆為觀止！」

黃國昌指出，在財劃法修正後，新北市本來應該增加的統籌分配款應該是407億。然而，在賴清德政府的剋扣下，只剩下257億，這當中短少的150億，相信這也是侯友宜市長會猶豫學童影養午餐全面免費的理由之一。強調為了下一代的權益，負責任的作法是修正財劃法、解決地方財源的不足，並要求中央政府依法給付。這三件事他一直在做，並成功完成修法，絕對不是像蘇巧慧一面阻礙財劃法修正、支持中央剋扣應該給新北的經費，一面又跟風高喊當選新北市長後營養午餐要免費。而財源解決後，學童營養午餐的關鍵，就不再只有單純的免費與否，而是讓每個孩子能夠有「健康優質、營養均衡、家長安心」的營養午餐，才是真正的重點。

翁震州則力挺蘇巧慧，回擊表示「感謝黃國昌委員贊同我們新北市民進黨團的提案，也支持免費營養午餐！不過黃委員可能不熟地方問政，要讓新北學童吃的更好，不能靠罵蘇巧慧委員，而是必須要求新北市政府喔」。

針對財劃法，翁震州幫蘇巧慧說句公道話，指出其從頭到尾都說的很清楚，「支持財劃法修法」，而且新北應該拿最多，結果不知道新北人哪裡得罪黃國昌和傅崐萁，兩個人主導亂修的財劃法，讓新北人均分配款從六都最低變成全國最低。而已經是人均最高的台北，修法後人均分配變成新北的接近兩倍，連新北市財政局長都說「看了會吐血」，質疑「現在台北市宣布孩子營養午餐免費，憑什麼新北的孩子就不行？」

