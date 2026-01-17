蘇巧慧新北淡水勤走基層 稱長跑當短跑全力衝

（中央社記者黃旭昇新北17日電）民進黨立委蘇巧慧今天在淡水出席公益活動表示，面對外界比較民調差距，她依既定步調勤走基層、全力衝刺；她強調，市政不分黨派，未來將走遍新北每個區塊，爭取更多市民認同。

淡信慈善基金會今天在捷運淡水站後側廣場，舉辦「衣童幸福微笑」聯合慈善公益活動，立委蘇巧慧到場與民眾互動，關心弱勢家庭與兒少議題。

媒體詢問，台北市議長戴錫欽日前提到，蘇巧慧與外界所提下屆新北市長參選人人選之一的台北市副市長李四川，彼此間的民調差距；蘇巧慧回應，這段時間她與團隊始終照著自己的步調前進，把長跑當成短跑，每一天都全力以赴。

她說，未來將持續走遍新北每個行政區，握更多的手，讓更多市民直接認識與檢視，這是目前最重要、也最務實的策略。她強調，市政不分黨派，只要方向是讓新北更好，所有人都該為城市未來共同努力，這也是她長期的目標。

另一方面，也被外界點名有意競選下屆新北市長的國民黨籍副市長劉和然，今天參加市府與慈法禪寺共同主辦的「2026年第8屆藥師佛文化節」，緬懷已經圓寂的淨耀法師，長年投入社會教化、反毒宣導與關懷青少年。他說，市府希望透過宗教的力量，安定人心、凝聚社會正向能量。

劉和然告訴中央社記者，目前正著手記錄自己在新北市近40年的公務生涯，出書回顧個人成長歷程，昨天在其臉書（Facebook）粉絲專頁公布出書前的暖身影片，讓外界更早理解這本書的初衷與情感脈絡，他也盼望讓市民看見行政首長不只是「職務角色」，而是一路走來的生命故事。（編輯：黃世雅）1150117