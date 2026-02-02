蘇巧慧是綠近幾屆最強！黃志雄不樂見三腳督：李四川像侯友宜較穩健

記者陳思妤／台北報導

國民黨新北市長人選遲遲未定，而民眾黨主席黃國昌則在卸任立委隔天立即成立新北競選總部。對此，國民黨新北市黨部主委黃志雄今（2）日表示，藍白共推人選的最後期限就是3月底，他也認為民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧是不弱的候選人，但跟蘇巧慧還有黃國昌相比，李四川像新北市長侯友宜，相對比較穩健。

黃志雄今天接受媒體人黃暐瀚專訪，對於國民黨人選協調進度，黃志雄表示，2月初有就市長選舉有召開內部會議，決議農曆年前一定要確認人選，就是先協調，若意見相左，不排除進入初選階段，時間點就是2月15日確定人選。

至於藍白協調的部分，黃志雄指出，黃國昌希望3月底前跟國民黨協調確定最後人選，國民黨也是依照這樣的大方向進行，2月中旬確定國民黨人選，2月底、3月啟動跟民眾黨協調工作，雙方節奏一致，確定共推人選的最後期限就是3月底。

黃志雄也坦言，不樂見三腳督，事情越單純越好，希望藍白2026有好的合作默契，2028才能有機會讓民進黨下來，沒有2026就沒有2028，相信這是藍白共同的方向。

黃志雄直言，跟最近幾屆的民進黨候選人相比，蘇巧慧是強的候選人，年紀相對輕，也在新北選過三屆立委，還有爸爸蘇貞昌加持，「這一戰會表現出來是相對不弱的候選人」。不過，他也說，如果以三腳督黃國昌、蘇巧慧和李四川來看，李四川是工程背景專業，務實、實事求是的特質是最大的優勢，而擅長選舉、推銷這塊蘇巧慧是擅長的。

黃志雄說，李四川不太喜歡譁眾取寵、太多選舉花招，就是很務實，是拿錘子出身的，一輩子為人民做事，就像侯友宜一樣，而當了8年市長滿意度還能高達將近7成。他指出，侯友宜背景跟李四川背景是完全一樣，「一生都在為國家、政府做事情」，從政背景都是事務官，做事情都是按部就班。

黃志雄表示，所以李四川、蘇巧慧、黃國昌誰比較適合當市長，他覺得李四川相對比較穩健，跟侯友宜一樣，一輩子為國家、人民做事，做事流程、個性、處事方式相對比較穩健。

對於李四川跟侯友宜是否有心結？黃志雄強調，他認為「完全沒有」，他跟兩人都非常熟悉，李四川跟侯友宜就是做事的人，兩人是異曲同工、有點雷同。

