蘇巧慧最穩定？吳子嘉斷言李四川PK也不穩贏

[NOWnews今日新聞] 《美麗島電子報》昨（22）日公布〈1月份新北市長選舉民調分析報告〉，其中最新民調指出，新北市長選戰若藍白合，現台北市副市長李四川以45.8%的支持度，勝過民進黨立委蘇巧慧的36.0%。不過，《美麗島電子報》董事長吳子嘉仍分析指出，即便在這個情況下，李四川仍很危險，因為只要蘇巧慧贏5個百分點就贏了，所以就算是一對一PK，蘇巧慧還是有勝算。

吳子嘉昨在《董事長開講》中表示，只有李四川領軍，藍白合才能有效拉開差距，李四川以45.8%贏蘇巧慧的36.0%，大概贏9.8個百分點。但是李四川仍很危險，因為蘇巧慧只要贏5個百分點，就贏了，所以就算是一對一PK，蘇巧慧還是有勝算。

吳子嘉分析指出，目前藍白是2邊都想當母雞，結果只有蘇巧慧最穩定，藍白2個人都在不穩定的狀態下，以目前的氣氛並無助於李四川的選舉。李四川領軍，藍白合似乎勝券在望，但才贏9.8個百分點，按照蘇巧慧、前行政院長蘇貞昌、民進黨的選舉能力，可以拗5％回來，並不困難。也就是藍白合，跟蘇巧慧、蘇貞昌一起打的話，不一定穩贏。

另外，吳子嘉更指出，新北市長侯友宜滿意度雖然高到68.7%，但市民對「換黨做做看」的議題，以41.1%高於「國民黨繼續執政」的34.0%。換言之，侯友宜有非常高的滿意度，但是新北市民對國民黨的好感度，沒有那麼好。而侯友宜的個人聲望很高，他一個人是國民黨支持度的兩倍，所以一定要侯友宜當選委會主委，這個仗才打得下去，否則國民黨恐怕會敗掉。

本次調查由美麗島電子報委託，戴立安負責問卷設計與分析，調查範圍為新北市，對象為設籍該市年滿20歲之民眾。調查時間為2026年1月19日至1月21日，採用電腦輔助電話訪問（CATI）方式，架構包含住宅電話與行動電話（雙架構抽樣）。成功完訪樣本共1,070人（住宅電話749人、行動電話321人），在信賴水準95%時，抽樣誤差最大值為±3.0%。

