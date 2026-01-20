蘇巧慧民調落後李四川2位數！藍議員：連自己的選區都沒贏

2026年新北市長選舉民進黨由綠委蘇巧慧出馬，國民黨則還沒有確定人選，最新民調顯示，國民黨若推派台北市副市長李四川，李四川以47%的支持度大幅領先蘇巧慧15個百分點。國民黨新北市議員江怡臻發現，蘇巧慧僅在板橋小贏，在其他地區都輸，甚至包括她的選區樹林、鶯歌。

李四川。（圖／中天新聞）

根據TVBS民調中心今天公布最新調查結果，民調顯示，如果國民黨與民眾黨合作，共同推派李四川與民進黨蘇巧慧對決，李四川支持度有47%；蘇巧慧則是32%，雙方差距15個百分點。黃國昌則以33%比39%不敵蘇巧慧；劉和然出戰則是29%比38%輸給蘇巧慧多達9個百分點。

藍白合作方式未定，在李四川、劉和然、黃國昌三位人選中，有44%新北市民支持李四川、18%支持黃國昌、7%支持劉和然，另外有32%受訪者沒有意見。

交叉分析顯示，在板橋地區，李四川獲得40%支持度，小輸給蘇巧慧的43%；在三重新莊地區（含三重、新莊、蘆洲、五股、泰山、林口、八里），李四川獲47%支持度，贏過蘇巧慧的33%；在雙和地區（含永和、中和），李四川以56%支持度大勝蘇巧慧的28%；新店深坑地區（含新店、深坑、石碇、坪林、烏來），李四川亦以58%的支持度大勝蘇巧慧的26%；土城樹林地區（含土城、樹林、鶯歌、三峽），李四川獲38%支持度，贏過蘇巧慧的36%；七星地區（淡水、汐止、瑞芳、三芝、石門、平溪、雙溪、貢寮、金山、萬里），李四川獲52%支持度，大贏蘇巧慧的26%。

江怡臻在臉書發文表示，民調顯示李四川以47%贏過蘇巧慧的32%，兩人差了15個百分點，「看到這個數字，我其實不意外。」且經區域交叉分析，蘇巧慧只有在板橋小贏，新北市其他地區都輸，尤其是自己的立委選區，樹林、鶯歌，都沒有贏。

蘇巧慧。（圖／中天新聞）

本次調查是TVBS民意調查中心於115年1月6日至16日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1216位20歲以上新北市民，其中拒訪為219位，拒訪率為18.0%，最後成功訪問有效樣本997位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

