蘇巧慧永和市場拜票 訴求用心服務突破藍綠藩籬

（中央社記者黃旭昇新北3日電）民主進步黨籍立法委員、新北市長參選人蘇巧慧今天到新北永和區永安市場拜票時表示，其實沒什麼深藍、深綠選區，只要用心服務做出成績，就能讓民眾感受努力與誠意。

蘇巧慧上午在民進黨籍新北市議員許昭興、行政院政務顧問羅文崇陪同下到市場拜票，高喊「台灣隊加油、新北隊出發」口號，並接受媒體聯訪說，已拜訪三重區力行市場爭取支持，也會走遍其他市場。

至於永和傳統上被認為是「深藍選區」，蘇巧慧表示，11年前選立委時就在中國國民黨優勢選區，只要用心服務做出成績，展現誠意，其實沒什麼深藍、深綠選區。

廣告 廣告

她說，有志於服務公眾的參選人都應有機會表現自己，展現帶領新北能力，相信選民會做最好選擇，市民才是參選人面試官，她希望展現溫暖、創新與會做事態度，獲得大家認同。

國會議程與運作方面，蘇巧慧表示，民主法治社會，政黨可競爭，但在憲政制度下，應以國家長治久安為最大需求，只要合法合憲，大家可討論與表達意見；她希望在野黨和所有國會議員坐下來理性討論、快點審議中央政府總預算案。

她說，已爭取新生兒補助，希望總預算案通過後，造福所有新生兒父母，減輕負擔，這才是新的一年國會最應做的事。（編輯：李明宗）1150103