蘇巧慧沈伯洋串聯雙北共好 李四川允助產業根留新北
（中央社記者曹亞沿新北12日電）民進黨雙北市長參選人蘇巧慧、沈伯洋今天合體力挺新莊議員，將推串聯兩城市的政見讓「雙北共好」；國民黨李四川則針對產業外移、租金過高等問題提出對策，盼讓企業根留新北。
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天晚間偕台北市長參選人沈伯洋，出席新北議員林秉宥新莊座談會站台造勢，3人在里長鄉親簇擁下大進場，現場掌聲與「凍蒜」聲不斷。
沈伯洋在台上談起當初被林秉宥「推坑」從政過程，2023年總統詢問他是否有意願擔任民進黨不分區立委，但他以忙碌為由拒絕。他將此事告訴林秉宥後，被整整勸說了1小時，林秉宥鼓勵他要承先啟後，他才接受徵召擔任不分區、現在站在這裡參選台北市長，「如果沒有他，就沒有今天的我」。
沈伯洋接受媒體訪問時說，他與蘇巧慧之前就曾討論過「雙北共好」政見願景，每個區域都有其特色，「但我們的根是相連的」，因此政策要有共通性，要如何串接、讓城市養分相連是最關鍵部分，盼一起把雙北變成最好城市，也讓國家變得更不一樣。
蘇巧慧表示，今天與沈伯洋一起來幫林秉宥站台，大家都是一起努力很久的好夥伴、戰友，同時也希望這樣的串聯能讓台北市與新北市朝「雙城共好」計畫更邁進。
蘇巧慧指出，她與沈伯洋提出的許多政見都有異曲同工之妙，像沈伯洋的山林政見與她的「鑽石山城」，在步道規劃上都有很多共同方向，但又透過不同方法來達成，這就是既競爭又合作、就是共好。
另一方面，李四川今天晚間出席新北市商業會理監事會議表示，對於產業界面臨用地不足、土地成本過高等問題，未來將以務實經驗協助產業解決問題，讓根留新北、創造更多年輕人的工作機會。
李四川說，新北市從傳統產業到高科技產業皆具備發展優勢，但近年許多企業面臨土地取得困難、租金上漲等問題，不少產業被迫外移至桃園或其他縣市；未來他將透過區段徵收、市地重劃等規劃產業空間，並由政府興建標準化或客製化廠房，以合理租金供企業使用，讓更多企業願意根留新北。
談到高科技產業布局，李四川重申將興建蘆社大橋，串聯南港軟體園區、內湖科技園區、北士科及新北產業聚落，包括蘆洲、五股、板橋、土城及新店等地，打造AI科技廊帶，讓更多高科技產業進駐新北，帶動區域發展。（編輯：陳仁華）1150612
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