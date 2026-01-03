蘇巧慧深入藍營票倉掃街拜年 強調只要用心選區沒有顏色

蘇巧慧今至永安市場掃街拜年。（王揚傑攝）

蘇巧慧今至永安市場掃街拜年。（王揚傑攝）

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（3）日由新北市議員許昭興、議員參選人羅文崇陪同，一早就到永和區永安市場掃街拜年，對於永和區被視為傳統深藍選區，蘇巧慧認為，只要用心服務、做出成績，讓民眾感受到誠意，其實選區沒有什麼顏色之分。

蘇巧慧表示，自己從11年前參選開始，就是在國民黨的優勢選區，到現在已經爭取到過半的支持，所以只要我們能夠用心服務、做出成績，讓民眾感受到我們的努力跟誠意，其實沒有什麼深藍、深綠的選區。

蘇巧慧說，今天是2026年的第一個周末，我們特別來到永和的永安市場，和在地經營多年的許昭興、羅文崇一起向鄉親提早拜年，也祝福大家2026年開始都有順順利利的新年。掃市場拜年第一站是到三重的市場，今天是第二場，未來我們會走遍新北市的每個選區，親自來跟每位鄉親握手拜年，發送小物菜瓜布，希望大家除舊佈新，迎來2026的新氣象。

