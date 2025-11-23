蘇巧慧獲徵召首度同框 賴清德幫拉票讚人才

▲賴清德昨出席新北市宜蘭縣同鄉會會員大會，致詞時不忘推銷立委蘇巧慧與宜蘭縣長參選人林國漳。（圖／翻攝自蘇巧慧臉書）

[NOWnews今日新聞] 新北市宜蘭縣同鄉會昨日舉行會員大會暨理事長連任就職典禮，現場超過千人出席，不僅總統賴清德出席致詞，還包括立法院前院長游錫堃、立委蘇巧慧與宜蘭縣長參選人林國漳等多位民代都到場，此為蘇巧慧獲選對徵召後首度與賴清德同框，賴清德也不忘替其拉票，大讚蘇是非常理想的人才，「如果新北市能讓蘇巧慧來當選市長，新北市絕對會越來越好」。

賴清德致詞時表示，自己在新北出生、長大，非常感謝宜蘭鄉親來到新北市打拚，讓新北市發展，特別是宜蘭縣同鄉會人才輩出，大家的奮鬥成果可以讓新北市所有鄉親受惠，所以他特別拜託，宜蘭縣要選出好縣長，新北市也要選出好市長。此時話鋒一轉，詢問台下民眾認為誰是新北市的好市長，台下瞬間爆出熱烈反應呼喊「蘇巧慧」，蘇巧慧也立即站起向現場民眾鞠躬致意。

賴清德大讚，蘇巧慧確實是非常理想的人才，台大法律高材生，留學美國，又在立法院擔任多屆立委，長期服務新北，表現非常傑出，如果新北市能讓蘇巧慧來當選市長，「新北市絕對會越來越好」。

對於賴清德肯定，蘇巧慧回應表示，新北跟宜蘭緊緊相鄰，從坪林、雙溪、貢寮到烏來，早已是共同生活圈，宜蘭更長年是台灣民主聖地，人才輩出，為台灣培養出游錫堃院長、陳菊院長、陳定南縣長，游錫堃院長也曾競選過新北市長，今天賴清德總統、游錫堃院長特別為林國漳律師還有自己加油，意義重大，因為自己和林國漳都是律師出身，也都長期在基層服務，他們都有新觀念和執行力，希望大家給會做事的人肯定，讓他們一起服務新北和宜蘭。

