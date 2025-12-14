蘇巧慧獲提名參選新北市長 今赴三重掃街拜票

立法委員蘇巧慧日前正式獲得民進黨提名參選新北市長，14日她赴三重重新市場、中央市場掃街拜票。（高鈞麟攝）

蘇巧慧14日赴三重重新市場、中央市場掃街拜票，傾聽基層聲音，在地各派系議員都到場支持，展現派系大團結氣勢。（高鈞麟攝）

立法委員蘇巧慧日前正式獲得民進黨提名參選新北市長，14日她赴三重重新市場、中央市場掃街拜票，傾聽基層聲音，在地各派系議員都到場支持，展現派系大團結氣勢。蘇巧慧說，民進黨本就是一個團隊，來自不同的家庭、不同的地方、不同的成長背景，要一起為台灣進步而努力的方向。

針對藍白2位潛在對手，蘇巧慧受訪指出，從參選以來，一直都是照著自己的步調前進，「希望能夠讓更多的新北市民認識我、認同我，我的面試官一直都是超過4百萬的新北市民」，所以覺得能夠讓自己展現出更多自己的特質、特色，和別人不一樣的地方，區隔出候選人不同的品牌，這才是真正能夠讓新北市民做出選擇的關鍵。

關於財劃法及年金停砍，府院定調不副署、不執行，蘇表示，面對立法院目前這麼多重大爭議法案，在憲法法庭被癱瘓的狀態下，支持行政院在憲法規定的前提，做任何應該要做的因應對策。本周賴清德主席、總統也召集所有的黨籍立委開會討論，希望行政院能夠因應憲法規定之下，窮盡一切方式來對抗藍白違憲違法的立法。

外傳民進黨內高層有換掉黨團總召柯建銘，以爭取綠白合作，蘇巧慧說，沒有聽過這樣的傳聞，所以仍會堅守自己的態度跟價值，在立法院捍衛憲法，繼續維持台灣的民主法治。

