蘇巧慧獲提名參選2026新北市長 首個行程安排新莊塔寮坑溪排水工程會勘 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】民進黨26日正式提名立法委員蘇巧慧參選2026新北市長，27日提名後首個行程針對新莊「塔寮坑溪排水左岸改善第一期工程」辦理會勘。蘇巧慧表示，此段塔寮坑溪流經南新莊與樹林三龍里，原先不僅護岸設施老舊，沿岸道路更有許多雜物堆放、亟待整治，她和地方議員、里長多次討論，並爭取中央經費2588萬元推動堤防加固加高工程，同時增設水防道路，提供民眾親水休憩空間，未來她也會持續緊盯第二期工程，期盼滯洪池早日完工，提升地區防洪能力，也為民眾打造更多綠地空間。

蘇巧慧說，這段塔寮坑溪過去由於長期被堆放雜物，影響居民生活品質，她和團隊與在地新北市議員翁震州，樹林三龍里里長周淑甘，新莊龍福里里長陳立維、龍鳳里里長林清源多次開會討論，期盼能夠整治河岸環境，同時加強護岸工程，她也成功爭取中央2588萬元經費，推動整治工程，提升地方生活環境。

蘇巧慧特別感謝第十河川分署，全力進行工程，讓民眾可以沿河堤散步，未來她也將緊盯「第二期工程」進度，期盼生態滯洪池早日完工，建立橫跨樹林、新莊的水防道路，提供民眾更多綠地休憩空間，也希望「塔寮坑溪步道」可以串聯「啞口坑溪步道」，讓民眾使用更便利。

翁震州感謝蘇巧慧爭取中央預算，為地方改善生活環境，他也會持續和市府爭取，希望完善沿岸步道設施，包括休憩椅、監視器、標示路牌等等，並要求市府負起後續維護責任，讓民眾生活環境更優質。