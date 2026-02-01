蘇巧慧當選再剃頭？陳柏惟稱「衝刺期再弄一下」暗諷黃國昌「競總這麼早開」

前立委陳柏惟（左1）、民進黨立委李坤城（右1）等人今陪民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右2）掃街。 圖：蘇巧慧辦公室 / 提供

[Newtalk新聞]

前立委「3Q」陳柏惟今（1日）陪同民進黨新北市長參選人蘇巧慧掃街，對於去年大罷免時稱假如台中第二選區二階過關，剃光頭鼓舞罷團士氣，最後兌現承諾，媒體也問若蘇巧慧當選，考慮比照當時再度剃頭？蘇巧慧笑回，「沒有頭髮也很帥，全世界我最適合講這句話」；陳柏惟則說，「衝刺期再弄一下」，並暗酸民眾黨新北市長參選人黃國昌「不要像有些人的競選總部這麼早開呀。」

新北市長參選人蘇巧慧今赴三重力行市場掃街拜票，包括陳柏惟、立委李坤城及多位綠營議員邱婷蔚、彭佳芸、李倩萍、李余典、顏蔚慈，還有陳啟能之子、新北市議員擬參選人陳俊維都到場力挺。

廣告 廣告

陳柏惟被問到為什麼今天到三重陪蘇巧慧掃街拜票，他表示，過去在立法院常受到蘇巧慧的照顧，從側面觀察她的人格特質、個性，是一個非常溫暖且充滿關懷跟照顧的人。所以，想支持她選新北市長，她無疑是「最強母雞」，可以毫無保留。他還大讚，「問我新北投給誰？巧慧「『巧』又會」（「巧」為台語聰明之意）。

媒體追問，若蘇巧慧當選，考慮再剃頭嗎？蘇巧慧先是笑回，「不行，我要一個很帥的陳柏惟」，隨後她笑說，「不行不行，沒有頭髮也很帥，全世界我最適合講這句話，沒有頭髮也很帥。」

陳柏惟表示，「衝刺期再弄一下」，並暗酸黃國昌「不要像有些人的競選總部這麼早開呀。」

李坤城也不忘諷刺黃國昌，他提到，蘇巧慧的一步一腳印，大家其實都看得很清楚，蘇巧慧也是深耕在新北，「不像有人要選新北市市長，但是住在台北的豪宅。這其實高下立判。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

柯文哲成藍白合最大變數？趙少康：他智商高、意見多

現身黃國昌競總開幕！支持者憂重演藍白合破局 趙少康：黃有大局觀