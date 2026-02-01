蘇巧慧當選就剃光頭？陳柏惟喊衝刺期再弄 酸黃國昌「競總這麼早開」

前立委「3Q」陳柏惟、民進黨立委李坤城今（2/1）陪同民進黨新北市長參選人蘇巧慧在三重掃街。蘇巧慧辦公室提供



前立委「3Q」陳柏惟、民進黨立委李坤城今（2/1）陪同民進黨新北市長參選人蘇巧慧在三重掃街，而民眾黨新北市長擬參選人黃國昌今則在新莊成立競選總部，對於若蘇巧慧當選是否要剃光頭？陳柏惟酸回「衝刺期再弄一下，不要像有些人的競選總部這麼早開。」

蘇巧慧表示，非常感謝今天我們超級好朋友3Q陳柏惟特別上來三重這裡，和在地最認真的立委李坤城，一起和新北隊議員們一起向鄉親拜年，這段時間以來，自己確實一步一腳印努力在前進，接下來也會持續空戰和巷戰齊發，並且和最認真的新北隊們一起走入市場、進入社區，讓大家看見她的努力。

蘇巧慧補充，同時下週起，她也會開始陸續推出政見，向市民說明「溫暖、創新、會做事」的理念，希望爭取更多市民的認同。至於板橋大家在說的地點，其實就是因為一起努力的工作夥伴們是來自新北的四面八方，所以要找一個比較適合一起工作的地方，大家一起辦公、一起討論事情、一起開會。未來競選總部的部分，如果找到適當的地點也會跟大家報告。

陳柏惟指出，過去在立法院就常常受到蘇巧慧的照顧，從側面觀察她的人格特質，還有她的個性上，都是一個非常溫暖而且充滿關懷跟照顧的人，支持她選新北市長無疑是最強母雞，可以毫無保留，問她新北投給誰？「巧慧！巧（台語：聰明）又會」。

媒體詢問陳柏惟，如果是蘇巧慧當選會考慮再剃頭嗎？蘇巧慧笑稱，「不行，我要一個很帥的陳柏惟」，又立刻改口稱，「不行不行，沒有頭髮也很帥，全世界我最適合講這句話，沒有頭髮也很帥。」陳柏惟則暗酸，「衝刺期再弄一下，不要像有些人的競選總部這麼早開。」

李坤城也諷道「蘇巧慧也是深耕在新北，不像有人要選新北市市長，但是住在台北的豪宅。這其實高下立判。

