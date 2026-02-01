蘇巧慧當選新北市長就剃光頭？ 陳柏惟回應了

前立委陳柏惟(前排左)今日上午陪同民進黨新北市長參選人蘇巧慧(前排中)赴三重力行市場掃街拜年，公開表態力挺，盛讚是「最強母雞」。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市長選戰持續升溫，前立委陳柏惟今(1)日上午陪同民進黨新北市長參選人蘇巧慧赴三重力行市場掃街拜年，公開表態力挺，盛讚是「最強母雞」。針對外界關心是否比照去年大罷免期間承諾罷免藍委顏寬恒2階連署成功就剃光頭，陳柏惟回應，衝刺期再弄一下，並意有所指地說「不要像有些人競選總部這樣早開」。

陳柏惟與民進黨立委李坤城今天陪蘇巧慧到力行市場掃街拜年。陳柏惟受訪指出，過去在立法院常受到蘇巧慧的照顧，從側面觀察其人格特質與個性，認為她是一位溫暖、充滿關懷與照顧的人，因此全力支持她選新北市長，無疑是最強母雞，可以毫無保留。更直言：「問我新北投給誰，巧慧『巧』(台語，聰明)又會。」

記者追問陳柏惟，如果蘇巧慧當選是否會再剃頭髮？蘇巧慧原先搶答說「不行，我要一個很帥的陳柏惟」，結果改口「沒有頭髮也很帥，全世界我最適合講這句話」；陳柏惟則強調，衝刺期再弄一下，不要像有些人競選總部這樣早開。

另外，李坤城也說，這段時間團隊一步一腳印的努力，大家其實都看得很清楚，長期深耕新北、走在第一線，與地方站在一起。相較之下，有人要選新北市長，卻長期駐在台北豪宅，這個其實高下立判。

民進黨立委蘇巧慧(左2)與立委李坤城(左1)、前立委陳柏惟(左3)及在地議員到三重力行市場掃街。(記者羅國嘉攝)

