蘇巧慧發放300份「台灣尚勇」春聯 半小時搶光

蘇巧慧今早11點在鶯歌服務處發送300份「台灣尚勇」春聯，發放前40分鐘就湧現人龍。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今早11點在鶯歌服務處發送300份中華職棒會長、立委蔡其昌準備的「台灣尚勇」春聯，發放前40分鐘就湧現明顯人龍，半小時即全數發完，事後還有民眾陸續到服務處詢問是否還有春聯，熱度破表，蘇巧慧透過春聯，祝福民眾新的1年用台灣隊的士氣和毅力，開啟「馬」到成功的1年。

「台灣尚勇，新年快樂！」蘇巧慧今早在鶯歌服務處發送300份「Team Taiwan尚勇」春聯，該款春聯以Team Taiwan拼成金色的台灣圖案，喜氣洋洋，蘇巧慧發放春聯前，也以「母雞」角色，介紹共同出席的新北市議員參選人高乃云、朱誼臻，以及多位在地里長，讓鄉親認識，接續逐一發放春聯，多位民眾領春聯時，也爭相拿出手機與她合照，人氣高旺。

廣告 廣告

搶到頭香的是1位熱血球迷許先生，他怕搶不到「台灣尚勇」春聯，7點就從樹林從搭火車來排隊，他說，台灣隊在2024年12強棒球賽奪冠，展現出不要放棄就有希望的精神，因此「台灣尚勇」春聯對他來說極具收藏意義。

蘇巧慧表示，今天非常高興和全國同步發放「台灣尚勇」春聯，新北市議員卓冠廷的服務處今天也在發送，這個春聯從去年到今年的詢問度都爆表，民眾今天來服務處同時可拿到賴總統聯名的「七喜春來」春聯，還有她自己的馬到成功「恭喜新禧」春聯，1次來可領3張，之後也會放在自己的樹林、鶯歌、新莊服務處，以及新北市黨部等地供民眾索取，未來各個議員以及議員參選人的服務處，也會陸續有各式春聯發放，歡迎大家一起除舊布新，迎接新的馬年。

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧(左2)今天在鶯歌服務處發送台灣尚勇春聯，頭香為熱血球迷許先生(右２)。(記者黃政嘉攝)

蘇巧慧發放春聯時，民眾也爭相拿出手機與她合照。(記者黃政嘉攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

黃國昌買機票制裁已開始！他曝美國「優雅外交冷暴力」

利誘軍人提供機密給中方 中天主播林宸佑負責給錢

批空軍退役中將附和中共唱衰台灣！名導爆弟兄看不下去嗆爆

中天主播林宸佑收押 蘇巧慧：政治態度可以不同 面對國安應團結一致

