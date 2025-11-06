蘇巧慧確定出戰新北！吳子嘉預言國民黨人選「就是他」

政治中心／許智超報導

民進黨立委蘇巧慧確定代表民進黨出戰2026新北市長選舉。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

民進黨選對會5日下午正式通過徵召新北市立法委員蘇巧慧，代表民進黨參加2026新北市長選舉。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉推測，國民黨對於新北市長人選，最有可能派出的就是台北市副市長李四川。

吳子嘉日前在網路節目中表示，蘇巧慧參選新北市長，從派系的力量來看，如何整合黨內，將會是很大的工程，而國民黨方面，最有可能推出的人選就是李四川，「我有點佩服他，因為他的能力很強，如果沒有他的話，輝達要落腳台北恐怕做不到。」

吳子嘉表示，國民黨最有可能推出的人選就是李四川。（圖／翻攝畫面）

吳子嘉提到，李四川跟新北市的關係很好，但目前還有2個問題要解決，第一個就是跟現任新北市長侯友宜的關係，兩人稱兄道弟，但並沒有實質上的往來，再來是會碰上民眾黨主席黃國昌。

吳子嘉認為，2026選戰精彩的地方是在雙北，黃國昌已在新北設置服務處了，但黃不一定要選，目的可能是想等待與國民黨談判的機會，目的由於先前國民黨主席鄭麗文喊話新北市長必定是藍的，所以他覺得，若未來藍白合可以談成功，那李四川必勝，而蘇巧慧勝選的機率將大幅下降。

