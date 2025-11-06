即時中心／顏一軒、李美妍報導

民進黨選對會昨（5）日決議，將提報中執會通過，徵召立委蘇巧慧競選新北市長，預計11月下旬正式完成提名程序。對此，已表態競選的民眾黨主席黃國昌今（6）日除了恭喜蘇巧慧獲得提名外，但仍語帶嘲諷地稱，「這個結果其實就不令人意外」。





今早10時，黃國昌在立法院青島三館2樓召開記者會，並於會後接受媒體聯訪。記者提問，民進黨確定徵召蘇巧慧參選新北市長？您之前有說過一樣藍白會共推，目前跟國民黨討論的最新情形如何？

廣告 廣告

對此，黃國昌表示，民進黨昨天選對會推選還是徵召蘇委員，這個結果其實就不令人意外，其實也不是什麼新聞，恭喜蘇巧慧委員，任何有志於讓新北變得更好，大家能夠來參與民主的競爭，這個都是民主良性發展的一個正面現象。

他強調，民眾黨面對相關競爭時，都是以正面、積極與健康的心態來看待，這才是應該要有的民主風範，所以先恭喜蘇巧慧，那也不令人意外。

至於他本人，黃國昌指出，他會按部就班，依照自己的進度加以前進，先前他有報告，在明（2026）年2月1日成立新北市長競選辦公室，目前對於新北的各項建設、政見、願景、競辦人員組成，以及非常多學者專家請益的工作，「除在國會、黨務工作外，我還是都有盡量在找出時間，按部就班地再往前推進」。

他並重申，「民眾黨、我個人爭取代表黨來參選新北市長，這個方向不會有任何改變，我們說我們有最大的誠意跟善意，但是我們不會永遠在做的事情只是等待，再說地更直接一點，我們按部就班地往前進，不會等待」。







原文出處：快新聞／蘇巧慧確定競選新北市長 黃國昌恭喜後竟又酸：不令人意外

更多民視新聞報導

蘇巧慧宣布參選新北市長！再發聲「曝1事」網刷一排祝福

市民有感！蘇巧慧參選新北市長 網提「這政見」：板橋選票能破6成

網求政見要有「停辦新北耶誕城」 蘇巧慧：會用更新、更有活力的觀念重新思考

