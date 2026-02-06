蘇巧慧福利政見動擇數十億 藍選將估算轟「大撒幣」騙票

國民黨汐止、金山、萬里市議員參選人蕭敬嚴。 圖：擷取自蕭敬嚴臉書

[Newtalk新聞] 民進黨新北市長參選人蘇巧慧日前公布六大福利政見，包含免費營養午餐、免費接種疫苗、假牙補助等項目，國民黨汐止、金山、萬里市議員參選人蕭敬嚴今（6日）則批判，蘇巧慧的福利政策實為毫無財政規劃的「大撒幣」，在完全不說明經費來源、無視新北市財政現況的情況下強開支票，是將市民當成提款機，試圖用空頭支票騙取選票。

蘇巧慧透過影片上發布的福利政策，包括：公布公立國中小學童免費營養午餐、0到6歲免門診和住院部分負擔、0到6歲免費接種腸病毒和輪狀病毒疫苗、早產兒3萬元照顧津貼、65歲以上假牙補助最高5萬元及敬老卡點數提高至1000點且全年不歸零等政見。

廣告 廣告

「錢從哪裡來？ 」蕭敬嚴質疑，福利政策的落實必須建立在穩健的財政紀律之上。新北市作為全台人口最多的城市，統籌分配稅款長期不公，人均預算始終在六都中墊底，在預算結構如此吃緊的現狀下，蘇巧慧大張旗鼓提出多項高額補貼，卻對最重要的預算規模與經費來源隻字未提。

「沒有財務規劃的福利，就是公然詐騙！」蕭敬嚴痛批，蘇巧慧過去在國會多年，理應了解政府預算編列的嚴謹性，如今為了選舉，卻表現得像個財政外行。若這些政見真的實施，究竟是要排擠現有的交通建設預算？還是要舉債支應，讓新北市民背負沉重的債務枷鎖？

蕭敬嚴舉例，蘇巧慧主張全面補助65歲以上長者假牙，新北市65歲以上長者若以74萬人計算，參考他縣市經驗，申請率約 5％到10％，即首年約4萬人申請，一年所需預算就高達約 20億元； 再以新北市約31萬名中小學生計算，每餐平均成本70元、一學年約200個上課日計算，若蘇巧慧要全面補助營養午餐，預算高達 46億元。蕭敬嚴質問，這多出來的數十億預算，是要砍掉捷運汐東線的建設款？還是要削減基層員警的津貼？

至於0到6歲免門診和住院部分負擔。蕭敬嚴指出，新北市幼兒約17萬人，預算規模約在15億元以上；至於敬老卡點數1000 點且全年不歸零的部分，若每位長者平均每月多支出300元，全年還要再多花全體新北市民26億元的納稅錢，「這不是在做福利，這是在掏空新北！」

蕭敬嚴最後呼籲，蘇巧慧應立即說清楚這六大福利政見的具體經費估算，並交代要從哪項預算中撥補，而非只會躲在漂亮的文宣背後開空頭支票。他也提醒市民，選舉應該是比拼建設新北的具體願景，而非看誰撒錢撒得多。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

持改造長槍轟台中某茶行20多槍 法院裁定少年收容

首波紙本文宣曝光！蘇巧慧塞滿政績：打造更宜居的新北