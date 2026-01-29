蘇巧慧租連任「福地」做競選總部 侯友宜：市民看政策願景

侯友宜指選民較看重政策願景。資料照 新北市府提供



代表民進黨參選新北市長的立委蘇巧慧近日租下新北市長侯友宜2022年競選連任勝選被視為福地的板橋「超級F1」作為競選辦公室。侯友宜今（29日）受訪表示，其實市民最重要的是看候選人提出來的政策願景，以及治理能力，至於總部在哪裡其實沒有那麼重要。

根據《聯合報》報導，蘇巧慧不僅海陸空戰齊發，競選總部也已確定，就是當年新北市長侯友宜競選連任的板橋超級F1社區，這個地點也被外界認為是侯友宜的「福地」。民進黨新北市黨部亦證實了這項消息。

另針對國民黨中常委、新北市議員林金結在國民黨中常會提案徵召台北市副市長李四川參選一事，侯友宜說，黨有其規劃、程序、時間、節奏，一切按照節奏來，盼透過溝通協調程序產生最好人選，帶領新北市政，盼讓市政能夠一棒接一棒延續下去。

