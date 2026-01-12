蘇巧慧稱傅崐萁修法導致「新北人均配額全國最低」 侯友宜態度曝光

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧近日指出，國民黨團總召傅崐萁主導的財劃法亂修，導致新北市的人均配額從原本六都最低，變成全國最低。新北市長侯友宜今（12）日受訪時強調，感謝很多立委都支持修改財劃法，雖然新北市在全國統籌分配稅款最低，他認為要先求有再求好。

侯友宜說，財劃法修法以來，總算有一步一步的往前走，他認為財劃法還有一些沒有做好的，也希望把它做到更好；他希望在這些資源底下，全力以赴為新北市的市民建設、社會福利把它照顧好；他更喊話，朝野之間要不斷的溝通協調，來讓地方的發展能夠均衡。

至於在野陣營提出要彈劾總統賴清德，但綠營批評根本是歹戲拖棚、沒資格彈劾。侯友宜說，執政黨要傾聽人民的聲音，大家彼此來互相體諒跟包容才是最重要的。

侯友宜也強調，針對外界擔憂TPASS經費斷炊，新北市在之前都已經編了11億，而且預算已經通過，會用這樣的方式來支應；侯友宜重申，

一定不會讓市民的權益受到一個影響，所以大家放心，TPASS會繼續往前走。



