蘇巧慧稱財劃法修法讓新北難跟進營養午餐免費 劉和然：8年立委做了什麼？

記者周志豪／台北報導

台北市長蔣萬安推營養午餐免費新政，新北市因財源遲未跟進，綠委蘇巧慧卻稱是因目前根本尚未執行的財劃法修法讓新北沒財源。新北市副市長劉和然今嗆，蘇選舉一到就用政治語言包裝改革，這不是治理，是推託、騙票。

劉和然質疑，行政院版《財劃法》為何不敢公布試算表？帳面說新北「多 400 億」，實際卻在一般性、計劃性補助款上東扣西扣，人口指標從 45% 砍到 18%，對全國人口最多的新北極不公平，蘇巧慧敢不敢要行政院剔除這一項？

劉和然說，新北市要的是「訂在法律裡的權利」，不是「看人臉色的補助」；要的是「公平、合理的制度」，蘇巧慧不敢，就不要嘴砲。

劉和然批評，蘇巧慧8 年執政（指民進黨完全執政）、8 年立委，沒有提出一個對新北市公平的修法版本，錯過 8 年，現在才講，請蘇先為自己的不作爲向新北市民道歉。

