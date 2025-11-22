蘇巧慧積極佈局新北市長 黃心華籲藍營速定人選

248251122a02

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

針對《匯流民調》昨（21）日公布的2026新北市長候選人民調結果，新北市議員黃心華表示，民調數據證實台北市副市長李四川擁有最佳的「市民欣賞度」，且其勝選優勢不受藍白整合是否成功的影響。黃分析，從這段時間藍白雙方釋出的資訊來看，未來的合作模式可能包含共組聯合政府，因此市長選戰整合成功的可能性持續增加。

根據匯流民調顯示，在1對1情境下，國民黨若推出台北市副市長李四川，支持度以47.1％領先蘇巧慧的37.1％，差距達10個百分點，暫為非綠陣營最具競爭力人選。相較之下，新北市副市長劉和然與民眾黨主席黃國昌，在與蘇巧慧的對決中分別落後6.6與13.9個百分點。

廣告 廣告

在藍白合的假設情境下，藍白共同推一人代表參選時，62.0％受訪者認為由李四川出線較佳，僅21.4％選擇黃國昌；若比較劉和然與黃國昌，48.8％支持劉和然、29.8％支持黃國昌。

不過，若藍白破局，形成三腳督局面，在李四川、蘇巧慧與黃國昌的組合中，李四川以39.1％領先蘇巧慧的35.7％及黃國昌的16.1％；若換成劉和然、蘇巧慧與黃國昌，則形成蘇39.5％暫居第一、劉24.6％、黃23.1％。

黃心華指出，根據過往的選舉經驗來看，若選戰能回歸到「地方選舉」的本質，亦即將焦點集中在市政議題，減少兩岸和國際因素的干擾，將對藍營候選人較為有利。他建議，未來國民黨的市長候選人，應該盡可能讓戰場焦點局限在地方治理層面，以掌握選戰的優勢。

另外值得注意的是，黃心華也提醒，李四川若決定投入選戰，必須慎選離職的時機，以免在選前引發台北市民眾反感，進而影響其在新北市的選情。

黃心華也對藍營的選戰節奏表示擔憂。由於民進黨立委蘇巧慧目前已在新北各地頻繁活動並展開佈局，如果藍軍短期內仍無法推出定於一尊的候選人，可能必須思考如何趕緊安撫基層焦慮。他建議，藍營應研擬未來選戰的「迅速加溫」策略，以減少因起跑點落後而引發的不利影響。

照片來源：網路翻攝

更多CNEWS匯流新聞網報導：

李四川民調領先獲市民肯定 林金結籲在野整合推最強隊伍

新北市長最新民調出爐 廖宜琨讚蘇巧慧有前閣揆的傳承基礎

【文章轉載請註明出處】