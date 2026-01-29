蘇巧慧競辦坐落板橋 蔡英文.侯友宜曾在同大樓競選

新北市 / 綜合報導

2026新北市長選戰，民進黨參選人蘇巧慧今(29)日證實已經選定競選辦公室位址，民眾黨參選人黃國昌的競選總部也即將在2月1日開幕，相比之下，國民黨人選尚未出爐，小雞們相當焦慮，新北市議員林金結就在中常會中提出，由黨中央依據內參民調直接徵召最強人選，而目前各項公開民調都落後的劉和然表示，尊重各種建議與想法。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧，除了勤跑地方行程，更積極物色競選總部和辦公室，29日證實已經尋覓到合適物件。記者李宜蒨說：「從新北市政府走路200公尺，就能抵達蘇巧慧的競選辦公室，而過去就在2010年的蔡英文，以及2022年的侯友宜，也是在同一棟大樓租用競辦。」

競辦位址坐落在新板地區精華地段，無論是統籌活動或接待來賓，都能享有地利之便，四年前侯友宜以高達45萬票差距競選連任，也讓這個設區被視為「勝選福地」。

立委(民)蘇巧慧說：「這個地方交通方便，就是單純的辦公空間而已，沒有什麼其他特別的考量。」新北市長侯友宜說：「其實市民最重要的是看候選人提出來的政策願景，至於總部在哪裡，其實沒有那麼重要。」

國民黨人選遲遲還沒出爐，有意爭取提名的副市長劉和然，站在市長侯友宜身旁，儘管黨主席鄭麗文表示協商順利，最晚農曆年前人選就能出爐，但新北小雞相當焦慮，兼任藍營中常委的新北市議員林金結，在中常會上開出第一槍提出臨時動議，喊話授權黨主席鄭麗文，由黨中央依據內參民調，直接徵召最強人選。

新北市議員(國)林金結說：「那如果可以的話，我們就逕自公布，那也不用再做所謂的民調的初選，因為民調(差距)有一點點距離啦。」台北市副市長李四川(1.26)說：「我從頭到尾大概都沒有去爭取這一個位置，只是黨如果需要我去承擔，我願意去承擔。」

李四川言下之意，是否就是等待「黨的徵召？」，畢竟藍營內部人士透露，近期數份公開和內參民調，都顯示李四川民調領先，林金結這一提議是否也催促鄭主席，讓李四川早日代表國民黨出線？

對此劉和然也回應，各種建議與想法都尊重，最重要的是過程要公平，而結果一定要團結，黃國昌競辦空音，畢竟除了藍營人選，還得跟民眾黨談妥合作模式，黃國昌競辦選在車水馬龍的新北大道，2月1日即將正式開幕，2026選戰倒數，隨著綠白兩黨鳴槍起跑，藍營也得急起直追。

