蘇巧慧競辦敲定板橋 黃國昌競辦坐落新莊

新北市 / 綜合報導

布局2026新北市長選戰，民進黨提名的蘇巧慧，已經承租板橋區的新北市政府對面大樓，而這同時現任市長侯友宜2022年競選連任時的總部地點，因此這個地點被視為是「勝選福地」！而同樣有意參選的民眾黨主席黃國昌，競選辦公室選則是選在新莊區的新北大道上，預計在2月1日舉行開幕儀式；不過國民黨的部分，人選遲遲未定，國民黨中常委、同時也是新北市議員的林金結，在中常會就提案，希望透過黨內參考民調來選出人選！而近期多份民調，都是台北市副市長李四川的聲量較高！藍營內部也盛傳，李四川宣布參選的時間點，將會在輝達台灣總部簽約之後，這不僅是蔣萬安、李四川強大的政績牌，甚至會替北部、乃至於中部的泛藍縣市，帶來強大的外溢效應，有助於選情！

民進黨新北市長參選人蘇巧慧，近日除了勤跑地方行程，更積極物色競選總部和辦公室地址，昨(29)日證實，已經尋覓到合適物件。記者李宜蒨說：「從新北市府走200公尺，就能抵達蘇巧慧的競選辦公室，過去2010年的蔡英文，和2022年的侯友宜，也在同一棟大樓租用競辦。」

廣告 廣告

競辦坐落在新板地區精華地段，無論是統籌活動或接待來賓，都能享有地利之便，四年前侯友宜，以高達45萬票差距高票連任，也讓這個地點，被視為是「勝選福地」。

蘇巧慧說：「這個地方交通方便，就是單純的辦公空間而已，沒有什麼其他的考量。」侯友宜說：「其實市民最重要的是看，候選人提出來的政策願景，以及他的治理能力，至於總部在哪裡其實沒有那麼重要。」

至於有意參選新北市長的民眾黨主席黃國昌，競選辦公室則選定在新莊區，車水馬龍的新北大道上，2月1日將舉行開幕儀式，但連民眾黨都有動作，國民黨的人選卻遲遲未定，兼任國民黨中常委的新北市議員林金結，就在中常會上，開出第一槍提出臨時動議，喊話授權黨主席鄭麗文，逕自徵召新北市長人選，由黨中央依據內參民調，從新北市副市長劉和然，台北市副市長李四川。

兩人中直接推派民調高者，代表國民黨參選新北市長，林金結說：「日前多家民調，李四川不管在互比式民調，或對比式民調下，都大幅勝出蘇巧慧！」但相較於蘇巧慧，早在去年11月底就獲得民進黨提名參選，國民黨在新北的布局、會不會太晚？外傳宣布李四川參選時間，會是輝達執行長黃仁勳來台，針對台灣總部落腳北士科，與台北市政府簽約後！但輝達有重要到，會牽涉國民黨的選舉布局嗎？

文化大學廣告學系教授鈕則勳說：「藍營內部評估，屆時AI教父與蔣萬安、李四川的簽約畫面，將進一步推升「蔣、李」的選舉行情，甚至替其他縣市、帶來顯著的外溢效應！」

相較綠營早早拍板蘇巧慧，藍營的人選，是否就等黃仁勳後，拉抬整體聲量，再正式掀牌，也讓外界高度關注。但國民黨新北市黨部也強調，人選最遲將在2月15日前、拍板定案，新北選戰布局，也進入最後倒數。

原始連結







更多華視新聞報導

新北民調李四川領先 板橋反落後蘇巧慧

新北選戰最新民調！ 僅李四川勝過蘇巧慧 昌.劉皆落後

蘇巧慧競辦坐落板橋 蔡英文.侯友宜曾在同大樓競選

