蘇巧慧競辦敲定板橋 黃國昌競辦坐落新莊
新北市 / 綜合報導
布局2026新北市長選戰，民進黨提名的蘇巧慧，已經承租板橋區的新北市政府對面大樓，而這同時現任市長侯友宜2022年競選連任時的總部地點，因此這個地點被視為是「勝選福地」！而同樣有意參選的民眾黨主席黃國昌，競選辦公室選則是選在新莊區的新北大道上，預計在2月1日舉行開幕儀式；不過國民黨的部分，人選遲遲未定，國民黨中常委、同時也是新北市議員的林金結，在中常會就提案，希望透過黨內參考民調來選出人選！而近期多份民調，都是台北市副市長李四川的聲量較高！藍營內部也盛傳，李四川宣布參選的時間點，將會在輝達台灣總部簽約之後，這不僅是蔣萬安、李四川強大的政績牌，甚至會替北部、乃至於中部的泛藍縣市，帶來強大的外溢效應，有助於選情！
民進黨新北市長參選人蘇巧慧，近日除了勤跑地方行程，更積極物色競選總部和辦公室地址，昨(29)日證實，已經尋覓到合適物件。記者李宜蒨說：「從新北市府走200公尺，就能抵達蘇巧慧的競選辦公室，過去2010年的蔡英文，和2022年的侯友宜，也在同一棟大樓租用競辦。」
競辦坐落在新板地區精華地段，無論是統籌活動或接待來賓，都能享有地利之便，四年前侯友宜，以高達45萬票差距高票連任，也讓這個地點，被視為是「勝選福地」。
蘇巧慧說：「這個地方交通方便，就是單純的辦公空間而已，沒有什麼其他的考量。」侯友宜說：「其實市民最重要的是看，候選人提出來的政策願景，以及他的治理能力，至於總部在哪裡其實沒有那麼重要。」
至於有意參選新北市長的民眾黨主席黃國昌，競選辦公室則選定在新莊區，車水馬龍的新北大道上，2月1日將舉行開幕儀式，但連民眾黨都有動作，國民黨的人選卻遲遲未定，兼任國民黨中常委的新北市議員林金結，就在中常會上，開出第一槍提出臨時動議，喊話授權黨主席鄭麗文，逕自徵召新北市長人選，由黨中央依據內參民調，從新北市副市長劉和然，台北市副市長李四川。
兩人中直接推派民調高者，代表國民黨參選新北市長，林金結說：「日前多家民調，李四川不管在互比式民調，或對比式民調下，都大幅勝出蘇巧慧！」但相較於蘇巧慧，早在去年11月底就獲得民進黨提名參選，國民黨在新北的布局、會不會太晚？外傳宣布李四川參選時間，會是輝達執行長黃仁勳來台，針對台灣總部落腳北士科，與台北市政府簽約後！但輝達有重要到，會牽涉國民黨的選舉布局嗎？
文化大學廣告學系教授鈕則勳說：「藍營內部評估，屆時AI教父與蔣萬安、李四川的簽約畫面，將進一步推升「蔣、李」的選舉行情，甚至替其他縣市、帶來顯著的外溢效應！」
相較綠營早早拍板蘇巧慧，藍營的人選，是否就等黃仁勳後，拉抬整體聲量，再正式掀牌，也讓外界高度關注。但國民黨新北市黨部也強調，人選最遲將在2月15日前、拍板定案，新北選戰布局，也進入最後倒數。
更多華視新聞報導
新北民調李四川領先 板橋反落後蘇巧慧
新北選戰最新民調！ 僅李四川勝過蘇巧慧 昌.劉皆落後
蘇巧慧競辦坐落板橋 蔡英文.侯友宜曾在同大樓競選
其他人也在看
習近平壓不住了？五大戰區表態兩極 網傳張又俠人馬交火、軍官爆辭職潮
中共國防部宣布調查軍委副主席張又俠與委員劉振立後，中國政局詭譎。網傳大量解放軍部隊全副武裝湧向北京，京津唐高速公路疑遭封鎖，中南海警備升級，氣氛緊張。軍中對此清洗行動反應兩極，部分戰區保持沉默，甚至有軍官爆料內部出現辭職潮。外界分析張又俠落馬可能與其「嚴重踐踏軍委主席負責制」有關，挑戰習近平權威。這波高層清洗引發軍心動盪，顯示習近平正面臨嚴峻挑戰，國際高度關注中國軍方動向。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 257則留言
國民黨內選舉驚爆國安破口？馬郁雯點名這人
[NOWnews今日新聞]國民黨將於31日舉行中常委選舉，選出29席選任中常委。民進黨議員擬參選人馬郁雯今（29）日指出，她接獲爆料，藍委陳玉珍力挺的候選人鄧治平在選舉過程不僅涉嫌賄選，而且鄧治平還是...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 12則留言
陳玉珍挺「這人」參選中常委 馬郁雯揭國安破口：曾多次被中國統戰部招待
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導國民黨第22屆中常委選舉在即，民進黨台北市議員參選人馬郁雯今（29）日揭露，國民黨立委陳玉珍力挺的參選人鄧治平，除在選...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8則留言
賴清德稱國會責任是監督審預算 民眾黨團：政府職責是依法執行已三讀法律
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導總統賴清德日前於專訪中稱「國會的責任就是監督、審預算，不可以拿來當籌碼，要求政府必須配合什麼；」民眾黨團今（28）日...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 43則留言
綠營台北市長誰出戰？戴錫欽點名1人：最具威脅
政治中心／張予柔報導面對年底九合一選舉，民進黨台北市長人選至今尚未拍板定案，黨內討論聲浪持續升溫。對此，國民黨台北市黨部主委、台北市議長戴錫欽日前接受媒體人黃暐瀚專訪時直言，近期被外界點名的台北101董事長賈永婕「不可能參選市長」，若民進黨真要對現任市長蔣萬安構成實質威脅，「這1人」將會是藍營必須高度戒備的對手。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
陳菊請辭獲准 國民黨團：新任監察院長須超越黨派
總統府28日下午發布總統令，表示監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊業已請辭，予以免職。對此國民黨立法院黨團表示，陳菊請辭獲准，只是面對監察院長期空轉與社會公信力喪失的遲來止血，黨團呼籲總統府，下一任院長必須杜絕「尸位素餐」，且須超越黨派。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
陳菊請辭被疑「無假可請」？監察院：依法可請假到7月 過程無圖一己之私
監察院監委並為院長兼國家人權委員會主任委員的陳菊，向總統賴清德請辭獲准、2月1日生效。監察院祕書長黃適卓今天表示，依照公務人員請假辦法規定，每一名公務員若身體有狀況均可延長病假，依規定陳菊可請假到今年7月，因此並無外界指稱「無假可請」的情形，更不要誤會請假過程中有圖一己之私。Yahoo即時新聞 ・ 22 小時前 ・ 82則留言
白批賴總統「挾洋以自重」 鍾佳濱重砲回擊：義和團說法、國台辦思維
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導美國、南韓日前談妥對等關稅為15%，孰料卻因南韓國會遲遲未通過該貿易協議，讓美國總統川普（Donald Trump）不滿，直接把關稅調高至25%。總統賴清德近期接受《民視》政論節目《台灣最前線》專訪時喊話，在野黨佔多數的國會，能支持台美關稅15%且不疊加的談判成果，不要採取焦土政策，卻遭民眾黨團批評稱「挾洋以自重」。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今（28）日反酸，這好像是義和團的說法，很奇怪，如果此言論見於中國國台辦的新聞稿，民進黨還不會懷疑。民視 ・ 1 天前 ・ 4則留言
藍營內鬨！遭控出賣黃呂錦茹 賴苡任喊冤：將向紀律委員會完整說明
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導平面媒體報導，國民黨台北市第一選區（士林、北投）議員擬參選人賴苡任遭全國黨代表、士林區義信里長許立丕指控，稱他涉嫌傷害黨譽、出賣同黨議員張斯綱，讓台北市黨部前主委黃呂錦茹被羈押，因此今（28）日在中常會提案，建請考紀會開除黨籍。對此，賴苡任回應，選舉從來不是一條容易的路，面對質疑，他選擇坦然以對、如實說明，並強調「君子坦蕩蕩」，自己有完整的證人、證據可以證明自己清白，未來也會向紀律委員會一五一十完整說明。今日下午3時30分，賴苡任在士林區前港公園接受媒體聯訪，回應許立丕的指控。賴苡任指出，關於選區內非常資深的里長、黨內資深前輩許立丕，實名對自己做出的多項指控，他早在去（2025）年11月12日，尚未宣布參選之前，基於對黨內前輩與地方里長的尊重，主動前往拜會。他回顧，雙方當時聊超過1個小時，氣氛愉快融洽，針對地方治理、公共事務交換意見，許立丕當時也拍拍自己，說國民黨需要年輕人出來，也非常鼓勵他出來選市議員；而許立丕不只有選過里長，也選過本選區的市議員，「我有跟他講，因為過去他優秀的表現，所以想像他看齊，這次出來為民服務，在這樣的背景之下進行拜會」。賴苡任感嘆，輾轉得知許立丕列出十大罪狀，洋洋灑灑寫了四頁紙，具名指控自己，「當然這就是選舉，選舉從來都不是一件容易的事情，無論過去他對我的支持與鼓勵，我還是會把它當成黨內前輩的提攜跟指點，也包含他這次對我實名的指控」。關於十大罪狀的部分，賴苡任區分為三個層面說明：第一、政治層面指控部分指控所引用的所謂「證據」，多為罷免期間特定媒體的報導，內容是否經過完整查證，本就存疑。包括所謂「五十萬元」及「向民眾黨高層求關說」等說法，賴苡任已在公開節目與多個場合反覆澄清，絕無此事。相關事實在當前資訊透明的環境下極易查證，無論是民眾黨或新竹市政府，皆可查證是否曾有相關接觸，這並非模糊空間，而是一翻兩瞪眼的事實。第二、司法層面指控對於司法案件的理解與看法，賴苡任表示尊重許立丕里長的個人認知，但遺憾的是，相關指控同樣主要援引媒體報導，並未檢附完整筆錄內容，也未提出起訴書等司法文件。若要以司法為依據，理應回歸完整證據，而非片段資訊，且相關筆錄內容多達數萬字，若未完整檢視，即逕行實名指控，實屬可惜。賴苡任也呼籲許立丕里長，可將五萬多字的筆錄再細讀一遍、再進行實名制檢舉。第三，關於是否具備參選資格的質疑賴苡任指出，參與選舉是中華民國憲法賦予每一位公民的基本權利。若許立丕里長有意再次投入士林北投市議員選舉，完全可以依制度參與初選，他本人樂見其成。國民黨本就人才濟濟，優秀前輩與年輕世代共同競爭，本是黨內常態。媒體提問，關於部分指控提及罷免期間經費、資源運用等問題，賴苡任重申，相關支出是否由本人墊付，皆有明確金流與匯款紀錄可供查證。實話實說不等於傷害政黨，將事實等同於對黨不忠，這樣的指控未免過重。賴苡任也再次強調，士林北投長期以來並非國民黨優勢選區，兩位立法委員皆為民進黨籍，黨內更應團結一致、對外作戰，而非內部消耗。他不樂見任何形式的黨內攻擊，因為這只會讓真正的對手坐收漁利，親痛仇快。另外針對許立丕里長質疑，為何自己過去選舉時都沒有公車廣告，為何賴苡任有公車廣告？賴苡任回應，每個人的競選策略本就不同，我這次有用菜瓜布做為競選小物，過去許里長就沒有。我這次還有平安卡，過去許里長也沒有。只要競選文宣合法，就是創意的體現，這也是年輕人的優勢，發揮創意吸引選民。對於相關檢舉與指控，賴苡任表示，若未來黨部紀律或相關委員會要求說明，他將毫不迴避，願意針對所有事項，一五一十、完整說明，並提出人證與物證，以證清白。最後，賴苡任強調，從去年12月1日正式宣布投入初選至今，他所依循的只有一個原則，就是面對民意、承擔責任。選舉制度本就允許新舊世代共同競爭，而他選擇站出來，正是因為在基層走訪過程中，感受到來自士林北投市民的支持與期待。他會用行動回應這份期待，也會把所有質疑，交由事實與制度檢驗。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：快新聞／藍營內鬨！遭控出賣黃呂錦茹 賴苡任喊冤：將向紀律委員會完整說明 更多民視新聞報導四叉貓直播被飲料潑頭！藍營支持者拒付5萬和解 慘被北檢起訴了黨內互打！應曉薇爆料「鍾小平參加公祭違規停車」 諷「官威太大了吧」應曉薇爆鍾小平違停 開轟"三進三出小瓶子.全黨唾棄"民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
陳菊請辭監察院長獲准 外甥立委、子弟兵曝花媽心境
總統府28日發布總統令，監察院長陳菊請辭獲准，自2月1日生效。總統府發言人郭雅慧表示，陳菊先前因中風住院即提出辭呈，總統勸請以健康為重，惟陳菊近期再度請辭，總統予以同意，並委請監察院副院長李鴻鈞代理院長職務。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 22則留言
國共同一時間宣布交流 民進黨：處處配合中方、藍對北京交代？
政治中心／綜合報導國民黨副主席蕭旭岑與智庫副董事長李鴻源，宣布二月初率團訪問中國北京，與中方就產業、觀光、能源等民生議題進行交流，不涉政治議題，同一時間國台辦記者會也宣佈交流訊息，民進黨發言人韓瑩質疑，從論壇名稱到記者會時程，處處配合中方主導，質疑藍營是對台灣負責，還是對北京交代？民視 ・ 1 天前 ・ 23則留言
竹縣藍營初選大震撼 陳見賢請辭主委、徐欣瑩贊成開放參選
國民黨新竹縣黨部主委陳見賢，今天（29日）透過社群平台宣布將辭去主委職務。陳見賢表示，近期因初選風波成為抹黑與造謠對象，為避免支持者與基層黨員受到驚擾與傷害，決定承擔責任並請辭，期盼黨內紛擾能就此平息中廣新聞網 ・ 15 小時前 ・ 1則留言
蔡其昌曝參選總召心路歷程 若接掌黨團：朝野要多溝通、多理解
[Newtalk新聞] 民進黨團幹部改選最快將於2月24日舉行，民進黨立委蔡其昌昨（29日）宣布投入總召選舉後，外界持續關注其參選動機與未來黨團運作方向。蔡其昌今（30）日接受媒體聯訪時，針對參選決定的轉折、是否會堅持參選到底，以及未來如何與在野黨協商等議題作出回應，並強調民主政治的核心仍在溝通與討論。 媒體問到，先前黨內曾多次傳出勸進聲音，但他當時並未表態參選，究竟是何種轉折讓他決定在新會期投入選舉？蔡其昌表示，這段時間思考相當久，過程中既有個人因素，也有身為 民主進步黨 政治工作者所應承擔的責任，內心確實有過拉扯。 蔡其昌說，最後還是認為這是一份使命，是必然要承擔的責任，因此決定接受挑戰，投入參選。 至於若黨內協調未果，最後仍出現現任總召柯建銘同時參選情況，是否會堅持到底？蔡其昌則回應，協商結果仍待觀察，目前討論仍屬假設性問題，「協商再說」，並強調距離改選仍有時間，毋須過度揣測。 另外，媒體提及，綠委王世堅曾認為柯建銘的風格較為強硬，並主張未來應加強與在野黨的協調與溝通，詢問蔡其昌若當選總召，對朝野協商有何看法。蔡其昌認為，民進黨本來就是一個多元、開放討論的政黨，每位委員都有自己的新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 3則留言
馬郁雯踢爆！國民黨中常委選舉在即 點名這1人恐成國安破口
即時中心／潘柏廷報導國民黨第22屆第一任中常委選舉將在本（1）月31日登場，形成45人搶29席的競爭局面；不過，民進黨台北市議員擬參選人、前《三立》記者馬郁雯接獲爆料，今（29）日在臉書指控，金門藍委陳玉珍力挺的候選人鄧治平，不僅涉嫌賄選外，先前出訪中國都被統戰部接待，因此認為對方很有可能是中國統戰部滲透國民黨的棋子。對此，馬郁雯呼籲國安單位要嚴加徹查。民視 ・ 1 天前 ・ 6則留言
川普才喊漲關稅 美財長：南韓國會批准前「貿易協議不存在」
美國總統川普以南韓國會未批准協議，宣布將關稅調至25%，不過隔日態度放緩稱會與韓方共同解決方案。美國財政部長貝森特接受專訪時表示，直到南韓國會正式批准美韓關稅協議相關法案之前，兩國間將不存在貿易協議。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 5則留言
蕭旭岑又率團去中國！「國共智庫論壇」2月北京登場 陸委會說話了
即時中心／黃于庭報導國民黨主席鄭麗文上任至今，親中路線備受質疑，「國共兩黨智庫論壇」將在2月3日於北京登場，屆時將由副主席蕭旭岑率團前往，並稱雙方就旅遊、產業、環境、永續發展等進行交流，不觸及政治性議題。對此，陸委會今（28）日回應，「蕭旭岑三不五時就帶團往對岸跑，台灣民眾都看在眼裡」。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
立院朝野共識 邀卓揆目3月3日報告台美關稅
台美關稅談定，賴清德總統前天喊話在野黨不要阻擋，行政院長卓榮泰昨天也說，「難道在野連未來台美關稅的談判也要擋嗎？」藍白立...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
反擊「擋軍購換門票」說 蕭旭岑批綠營一條龍操作
國民黨將於2月2日至4日率領智庫前往中國大陸參加「兩岸交流合作前瞻論壇」交流活動信傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
立院今審中選會人事案 游盈隆:將辭基金會職務
政治中心／綜合報導立法院今天針對中選會人事同意案進行審查，身為主委被提名人，同時也是台灣民意基金會董事長游盈隆承諾若提名通過，將會請辭董事長職務，被問及是否贊成不在籍投票，游盈隆也坦言若年底九合一選舉要實施，將會是一場災難。由行政院秘書長張惇涵領軍，帶著七位被提名中選會人選，來到立法院接受審查，身為被提名的中選會主委，同時也是台灣民意基金會董事長游盈隆強調，若名單通過將會請辭董事長一職。中選會主委被提名人游盈隆：「大院能夠通過中選會主委，人事同意權任命，我將辭去台灣民意教育基金會董事長，也辭去董事，我採取比法律更嚴格標準做自我要求。」隨著立法院這會期即將結束，針對民眾黨主推的不在籍投票草案，最快週五就能闖關三讀，藍營逮到機會趕緊追問，若表決通過中選會立場為何？民眾黨強推不在籍投票草案，最快1月28號立法院闖關三讀。（圖／民視新聞）中選會主委被提名人游盈隆vs.立委（國）牛煦庭：「如果回到我們自己國家選舉制度，不在籍投票牽涉是，非常複雜的選舉工程，尤其是在九合一地方選舉，實施不在籍投票，現階段來說肯定是一個災難。」不在籍投票游盈隆直言是災難，但年底九合一選舉將登場，面對中國介選議議題，吳思瑤也幫忙沙盤推演。2024年檢察署統計查辦境外勢力介選案件。（圖／吳思瑤辦公室提供）中選會主委被提名人游盈隆vs.立委（民）吳思瑤：「你認為在台灣中共介選，境外勢力介選嚴重嗎，感覺上很嚴重，事實上政府沒有找到，非常多的證據證明它很嚴重，2024年被偵辦依反滲透法案件，境外勢力介選117件、287人，這個不是證據嗎，現在都有民調禁制期，在選舉前公布的日期，您覺得現在是幾天您知道嗎十天，現在國民黨立委要調整成三天，調整到幾天是可以接受的七天。」從不在籍投票、中國介選、到民調禁制期，都成了考題，被提名人要想進入中選會，還得過關斬將。原文出處：立院今審中選會人事案 游盈隆：若任中選會主委 將辭基金會職務 更多民視新聞報導翁曉玲、陳玉珍又惹議 為護航徐榛蔚告3部長睽違9年重啟國共論壇 鄭麗文喊：中國是親人多次表達辭意！陳菊請辭監察院長獲准 賴瑞隆不捨：衷心祝福花媽民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
陳菊請辭監察院長 國民黨團：新任人選必須中立且超越黨派
總統府今（28）日傍晚發布總統令，監察院長陳菊已正式請辭監察院長及監察委員職務，並同步卸下國家人權委員會主任委員一職，總統依法予以免職，將於2月1日起生效。對此，國民黨立院黨團晚間也發出聲明，監察院長陳菊請辭獲准，只是面對監察院長期空轉與社會公信力喪失的遲來止血，同時呼籲總統府，「拒絕尸位素餐，新任院長須超越黨派」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 96則留言