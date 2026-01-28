蘇巧慧競選辦公室擇定「超級F1」總部尋覓中

蘇巧慧立委辦公室證實，近期已租賃板橋區新北市府對面的「超級F1」空間作為競選辦公室。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市長選舉，民進黨已確定由黨籍立委暨新北市黨部主委蘇巧慧出戰，蘇巧慧除已與黨籍市議員參選人展開頻繁造勢，也持續推進選舉工作準備。蘇巧慧立委辦公室證實，近期已租賃板橋區新北市府對面的「超級F1」空間作為競選辦公室，不過空間尚在整理，未來將作為團隊內部作業空間，競選總部仍在尋覓適切地點。另外，2022年新北市長侯友宜競選連任時也曾承租此處。

蘇巧慧辦公室向本報指出，此空間將作為競選辦公室，提供來自各地的團隊同仁內部辦公、會議等，近期才剛完成租賃，正在進行整理，何時會進駐尚不確定，至於可對外開放、辦理記者會等的競總地點仍在積極尋覓，將就選戰需求儘速找到板橋區適切地點成立。

廣告 廣告

該處與新北市府幾乎僅隔中山路一段對望，鄰近擁有捷運站、台鐵、轉運站的板橋車站與眾多公車站，交通相當便利。

【看原文連結】

更多自由時報報導

民眾黨團推不在籍投票 游盈隆：九合一選舉實施肯定是場災難

黃國昌小心！ 柯文哲「面色異常」 朱蕙蓉驚爆過去曾出現一次

斷言賈永婕不可能選台北市長 戴錫欽點名「這人」是蔣萬安最強對手

自由日日Shoot》國共準智庫2月交流 綠批：10度封殺國防預算換進京門票

