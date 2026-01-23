蘇巧慧緊咬李四川只差1.5% 邱明玉揭2指標：藍焦慮爆表！

論壇中心/綜合報導

《美麗島電子報》22日公布最新民調，新北市若呈現三腳督態勢，藍營派出李四川參選將獲得34.2%支持率、綠營蘇巧慧獲得32.7%、白營黃國昌得到15.4%。假設藍白合成功，民眾黨代表出戰，則會呈現蘇巧慧以41.8%超越黃國昌36.7%的狀況。對此，資深媒體人邱明玉表示，從這民調可看出兩個指標，一是「讓民眾黨更有叫板的本錢」、二是「示警李四川不要太『靠勢』」。

邱明玉在《台灣向前行》節目中認為，雖不知道黃國昌會「選到多底」，但若一直跟國民黨戰下去，「李四川會選得非常辛苦」，甚至有敗選的可能。邱明玉表示，從一對一民調中就可以看出，「黃國昌PK蘇巧慧只差5%」，這數據可以讓白營更有底氣去跟藍營叫板。邱明玉也直指，李四川至今仍未表態參選「新北國民黨基層都很焦慮」，認為「他過於自信」，邱明玉推測，若李四川再驕傲下去，說不定哪天就被翻盤了，而且黃國昌也是一個很大的變數，況且「李四川表態之後，侯友宜、劉和然就要無條件挺你嗎？」。

廣告 廣告

國民黨前中常委田方倫則拿民調呼籲「只有藍白合才有下架民進黨的可能性」。一旁的政治評論員張益贍聽聞後笑指，藍白合根本就是假議題，要下架民進黨，「藍白兩黨乾脆合在一起不就好了」？邱明玉也直接噹田方倫「完全用國民黨角度談藍白合，不然你參選議員的席次，直接讓給民眾黨好不好？」

原文出處：蘇巧慧緊咬李四川只差1.5% 邱明玉分析「新北2指標」：藍焦慮爆表！

更多民視新聞報導

藍營拿服貿罵關稅黑箱？王義川打臉：賴政府有做這事！

黃國昌拿機密消失42秒 于北辰：恐讓秘密會議多1規則！

國民黨被鄭麗文害慘？媒體人預言「新北真的會輸掉」 理由全說了

