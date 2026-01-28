蘇巧慧老公原來是《冠軍之路》導演！一球砸歪開啟緣分 網笑：故意的

即時中心／林韋慈報導

近期民進黨新北市參選人蘇巧慧與丈夫、紀錄片《冠軍之路》導演龍男·以撒克·凡亞思（Isaac Fan-Ya-Si）首度同台受訪，引發網友熱議。許多人驚訝發現，原來他們是夫妻。

「一顆球砸出緣分」龍男憶台大邂逅蘇巧慧 網笑：根本偶像劇開場

節目中，龍男分享了與蘇巧慧在台大相識的巧妙緣分。當時，蘇巧慧是球隊經理，而龍男正在練球，不小心將球砸到她。他過去道歉，兩人也因此慢慢熟識。網友紛紛表示「好浪漫，很有故事性」，也有人笑說，「根本是故意丟歪的」。昨日，蘇巧慧也在社群貼出兩人年輕時參加第一屆海洋音樂祭的照片，勾起不少回憶。

事實上，蘇巧慧在台大社會系就讀期間，與五月天怪獸曾是同學。五月天早期曾在綠營政治場合演出，據悉與蘇巧慧有關。蘇巧慧結婚時，怪獸也曾擔任伴郎。龍男回憶，那年成立球隊時，他原本想避免砸到蘇巧慧，但越想越容易發生意外，結果球真的砸到她，兩人由此展開更多互動。當時，雖然龍男已知蘇巧慧是蘇貞昌的女兒，但對其父並不熟悉。

這段相識過程引起網友熱議，不少人表示：「沒想到立委蘇巧慧的丈夫是紀錄片導演，完全不是預期中的公務員形象，反而像動力火車風格。」也有人直呼，「根本偶像劇劇情」。

台大情緣延續20多年 蘇巧慧曬2000年海洋音樂祭舊照憶青春

蘇巧慧曾分別在台大社會系與法律系就讀；龍男則是台東池上阿美族人，台大社會系畢業後專職拍攝紀錄片，作品包括《冠軍之路》、《我不流行二十年》、《誰在那邊唱》、《沉沒之島》以及《尋找鹽巴》。蘇巧慧則曾擔任三屆立委，目前計畫挑戰新北市長。

昨（27）日，蘇巧慧在 Threads 發文，貼出兩人年輕時參加 2000 年海洋音樂祭的照片，她表示，周日與龍男首次同台節目引發熱烈迴響，讓她覺得「龍男好像比我還受歡迎？」她也感嘆，那些照片是他們的青春回憶。

同日晚間，蘇巧慧包場提供新北明德高中、樹林高中、鶯歌工商三校師生及三鶯部落學童觀賞《冠軍之路》。不少原住民學子與老師出席，副總統蕭美琴也驚喜現身。蘇巧慧表示，希望透過放映鼓勵原民青年找回自己的名字，並為自身身份與文化感到驕傲。









