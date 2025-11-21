蘇巧慧自誇年輕有創意 李四川笑回：政績才是最好表現

針對蘇巧慧表示自己參選新北市長的優勢是「年輕、創意、會做事」，台北市副市長李四川今天（21日）受訪時笑回，政績才是最好的表現。（資料照片／董孟航攝）

民進黨立委蘇巧慧日前獲徵召角逐新北市長，蘇巧慧今天（21日）上午接受專訪時，稱讚李四川「當然強」，不過她也認為自己的優勢是「年輕、創意、會做事」。對此，國民黨目前呼聲最高的人選、台北市副市長李四川今天受訪時笑回，執政本身並不是穿著漂亮，施政成績才是最好的表現。

蘇巧慧今天上午接受節目專訪，談到未來可能的對手李四川，蘇巧慧表示，李四川當然強，「川伯是一個很專業的公務人員」，不過她認為自己的優勢就是年紀，「我的觀念、方式，可能會更新穎、不一樣」。她強調，對於現在檯面上點名的任何人，自己都有機會展現優勢，就是「年輕、創意、會做事」。

對此，李四川上午出席活動受訪時笑說，執政本身並不是穿著漂亮，應該是施政政績才是最好的表現。

至於蘇巧慧預設2026新北市長選戰的狀況是一對一，李四川回應，自己已經表達過了，他到現在為止還不是候選人，原則上對蘇巧慧所提的意見，他都表示尊重。

另外，輝達將落腳北士科T17、T18，面對外界關切北市府與新壽解約進度，李四川指出，北市府與新壽對地上權解約，昨天晚上已經跟新壽就條文討論，是否能採用公文說明，雙方昨晚已取得共識，會在文字上做部分修正。若雙方沒意見，新壽今天下午就會召開臨時董事會，預計下週就會簽訂解約協議書，「我想這件事應該有好結果」。



