蘇巧慧自認擁「年輕、創意、會做事」3優勢 李四川回應曝

〔記者甘孟霖／台北報導〕2026新北市長選戰引發各界關注，相較藍營人選未定，民進黨確定徵召立委蘇巧慧，她今(21日)受訪說，藍營潛在人選、台北市副市長李四川當然強，但她的優勢在於「年輕、創意、會做事」。李四川今回應，執政並不是穿著漂亮，應該是施政政績，才是最好的表現。

李四川今上午參加台北市內湖區石壁潭社會住宅1區統包工程開工典禮，會前受訪媒體問她怎麼看蘇巧慧自稱優勢在於「年輕、創意、會做事」？他回應，執政本身並不是穿著漂亮，應該是本身的施政政績才是最好的才是最好的表現。

此外，蘇巧慧今指出，不管藍白合不合，她從頭到尾都準備打一對一的選戰。李四川則表示，他到現在還不是候選人，對於蘇巧慧所提的意見都表示尊重。

