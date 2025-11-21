蘇巧慧自認「年輕有創意」 李四川回：政績才是關鍵

新北市 / 顏若宇 綜合報導

2026年新北市長選戰備受外界矚目，藍營人選仍未定案，現任新北市副市長劉和然與台北市副市長李四川誰將代表國民黨出線，尚未明朗。民眾黨方面，主席黃國昌已公開表態參選，但也鬆口表示願與國民黨協調合作。民進黨部分則已拍板徵召立委蘇巧慧參選，黨中央預計將於下週三正式提名，選戰布局逐步成形。

民進黨立委蘇巧慧今(21)日受訪時談到國民黨李四川時，稱讚前新北市副市長李四川當然很強，「川伯是一個很專業的公務人員」，但蘇巧慧認為自己具備「年輕、創意、會做事」的優勢。

蘇巧慧談到是否期待明年選戰形成「三腳督」。她表示，不會預設對手是誰或有幾人參選，也不會將心力放在處理競爭者上，希望能把時間投入城市願景討論，爭取市民認同。

對此，李四川上午受訪時以微笑回應，表示施政表現與政績才是執政最重要的指標，「不是靠穿得漂亮」。並重申，目前他仍不是正式候選人，對蘇巧慧的談話「都表達尊重」，並未多做評論。

