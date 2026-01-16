蘇巧慧與李四川差距縮小中！戴錫欽曝新北「藍白合」遲未定案 基層焦慮

立委蘇巧慧近日勤跑基層，與李四川差距縮小中。資料照。李政龍攝



縣市長選舉年底登場，新北市長選戰除了民進黨已宣布由立委蘇巧慧參選之外，民眾黨主席黃國昌也表態參戰，盼能與國民黨「藍白合」共推最佳人選，然而，由於藍營內部也有李四川、劉和然等人有意願，遲未定案也引發藍營基層焦慮。對此，國民黨台北市黨部主委戴錫欽今（16日）直言，蘇巧慧近日勤跑地方，差距已與李四川逐漸拉近，若藍白整合太晚，恐怕版圖也可能鬆動。

戴錫欽今（16日）接受媒體人黃光芹專訪指出，2026縣市長選舉「藍白合」是重點，但藍白對於如何整合卻有不同想法，相較於國民黨認為整合「越早越好」，民眾黨則希望多點時間耕耘地方爭取認同。他強調，民眾黨的想法、需求國民黨都予以尊重，但如何找到彼此最大公約數，考驗兩黨領導人智慧溝通。

戴錫欽以新北市選戰為例指出，綠營蘇巧慧早早就已經起跑，現在新北大街小巷都是綠營小雞與她的看板，當然會引發藍白基層焦慮。他直言，畢竟新北幅員遼闊，他已向黨中央建議新北要盡快整合，否則在蘇巧慧不斷「三顧茅廬」下版圖也可能鬆動，即便後續順利整合出「強棒」李四川，恐怕也為時已晚。

對此，黃光芹追問，台北市長蔣萬安究竟何時會放李四川去新北跑選舉？戴錫欽則認為，目前李四川待在台北市，不僅幫助市府，也會幫自身曝光加分，但他還是希望不要錯過這個勝選的機會。

戴錫欽強調，現在蘇巧慧在新北活動遍地開花，與李四川差距已經縮小，再加上李四川尚未正式出線，還沒有母雞效應，藍營基層當然會擔心。至於藍白合會不會出現「三腳督」，最終被綠營漁翁得利，戴錫欽則認為不會，他呼籲藍白支持者不要被帶風向，也希望黨的領導人好好溝通，展現整合的誠意。

