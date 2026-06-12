蘇巧慧與沈伯洋首度合體 喊雙北雙贏拚世代接棒

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（記者陳志仁／新北報導）民進黨新北市長參選人蘇巧慧12日與台北市長參選人沈伯洋、立委吳秉叡共同出席新北市議員林秉宥在新莊舉辦的座談會，現場近千名支持者擠爆會場，高喊「2026、雙北雙贏」、「新莊出市長」，氣氛熱烈；蘇巧慧強調，未來將攜手沈伯洋推動雙北合作，讓新世代接棒帶領城市前進。

圖／民進黨新北市長參選人蘇巧慧12日與台北市長參選人沈伯洋，共同出席新北市議員林秉宥在新莊舉辦的座談會。（蘇巧慧辦公室提供）

蘇巧慧、沈伯洋及吳秉叡一抵達會場，便受到民眾熱情簇擁歡迎，原本短短約六十公尺的進場路線，花費近十分鐘才順利登上舞台；現場支持者不斷高呼口號，展現對民進黨雙北布局的高度期待。

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蘇巧慧大讚林秉宥是「觀念新、有韌性」的優秀議員，不僅具備國際視野，更長期關注新莊地方大小事務；直言林秉宥始終把鄉親需求放在第一位，只要認為對地方有幫助的事，就會全力推動，因此希望大家繼續支持，讓優秀人才留在議會為市民服務。

蘇巧慧指出，過去四年她與林秉宥共同推動多項地方建設，包括拓寬龍安路橋人行道、改善民安國小周邊交通號誌等，提升學童通學安全；此外，雙方也合作推動傳統市場改造，希望保留菜市場的人情味與特色，同時提升環境品質，吸引更多年輕族群走入市場。

談到新莊未來發展，蘇巧慧強調，新莊擁有深厚的人文歷史與獨特的廟街文化，是極具魅力的城市區域，即將登場的「新莊大拜拜」，更是地方文化底蘊的重要象徵；未來她希望結合影視音等內容產業，串聯在地商家與觀光資源，打造兼具文化特色與經濟效益的品牌活動，讓新莊成為在地人認同、外地人喜愛的重要城市地標。

蘇巧慧直指，「溫暖、創新、會做事」不只是競選口號，更是她與地方民代十年來共同努力的成果；她呼籲支持者「一人一封推薦信」，不僅支持林秉宥與自己，也向台北的親友推薦沈伯洋，讓雙北選出新世代的新首長，帶領兩座城市共同迎接新時代。

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